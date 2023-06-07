На фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФ

Президенти України та Туреччини провели телефонну розмову у середу.

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову, під час якої обговорили знищення Каховської гідроелектростанції та «розвиток війни», повідомило управління комунікацій президента Туреччини, інформує ZN.ua.

На фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФ

Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі можна створити комісію за участю українських та російських експертів, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину, яка «готова зробити все можливе в цьому відношенні», як от стати посередником, «як у зерновому коридорі».

Ердоган додав, що «оскільки конфлікт триватиме, неможливо буде запобігти людським втратам, які відбуваються щодня, тому ідея повернення до переговорів має домінувати». При цьому турецький лідер стверджував, що докладатиме зусиль для встановлення «справедливого миру».

Cumhurba?kan?m?z @RTErdogan, Ukrayna Devlet Ba?kan? Volodimir Zelenski ile bir telefon g?r??mesi ger?ekle?tirdi.

G?r??mede, Rusya-Ukrayna sava??ndaki geli?meler ele al?nd?.…

— T.C. Cumhurba?kanl??? (@tcbestepe) June 7, 2023


Ірина Знась, ZN.ua





Интересные новости
Ратніков закликає Кличка піти у відставку одночасноРатніков закликає Кличка піти у відставку одночасно
"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23"Ніколи в Естонії ще не збиралося стільки кораблів і моряків НАТО": стартували навчання Baltops 23
Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"Кулеба — Орбану: Сподіватися, що Україна чимось поступиться — "збочена і хвора логіка"
Повномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол СШАПовномасштабне вторгнення в Україну є стратегічним провалом Путіна– посол США
Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?Неподалік військової частини у Польщі знайшли рештки повітряної кулі: шпигунська, чи метеорологічна?
Блок рекламы


Похожие новости
Офіс Генпрокурора надав Міжнародному кримінальному суду всю інформацію щодо підриву Каховської ГЕСОфіс Генпрокурора надав Міжнародному кримінальному суду всю інформацію щодо підриву Каховської ГЕС
Байден відреагував на підрив Каховської ГЕС росіянамиБайден відреагував на підрив Каховської ГЕС росіянами
Підрив Каховської ГЕС: Кабмін знайшов гроші на будівництво двох нових магістральних водогонівПідрив Каховської ГЕС: Кабмін знайшов гроші на будівництво двох нових магістральних водогонів
У Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамбиУ Білому домі заявили про катастрофічні наслідки знищення Каховської дамби
Американська розвідка схиляється до провини Росії в підриві Каховської ГЕСАмериканська розвідка схиляється до провини Росії в підриві Каховської ГЕС
Росія має нести кримінальну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС – ЗеленськийРосія має нести кримінальну відповідальність за підрив дамби Каховської ГЕС – Зеленський
У СтратКомі заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить наступ Сил оборониУ СтратКомі заявили, що підрив окупантами Каховської ГЕС не зупинить наступ Сил оборони
Підрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦПідрив Каховської ГЕС: Міненерго попередило про ризики для Херсонської ТЕЦ
У МЗС Чехії порівняли підрив Каховської ГЕС із застосуванням зброї масового ураженняУ МЗС Чехії порівняли підрив Каховської ГЕС із застосуванням зброї масового ураження
Підрив Каховської ГЕС є воєнним злочином, який несе екоцид та масове знищення — прем’єрка ЕстоніїПідрив Каховської ГЕС є воєнним злочином, який несе екоцид та масове знищення — прем’єрка Естонії
Последние новости
Подгружаем последние новости