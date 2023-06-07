На фоні знищення Каховської ГЕС Ердоган переконував Зеленського перейти до переговорів з РФ

Президенти України та Туреччини провели телефонну розмову у середу.

Президенти України та Туреччини Володимир Зеленський та Реджеп Ердоган провели телефонну розмову, під час якої обговорили знищення Каховської гідроелектростанції та «розвиток війни», повідомило управління комунікацій президента Туреччини, інформує ZN.ua .

Ердоган заявив, що для детального розслідування вибуху на Каховській дамбі можна створити комісію за участю українських та російських експертів, ООН і міжнародного співтовариства, включаючи Туреччину, яка «готова зробити все можливе в цьому відношенні», як от стати посередником, «як у зерновому коридорі».

Ердоган додав, що «оскільки конфлікт триватиме, неможливо буде запобігти людським втратам, які відбуваються щодня, тому ідея повернення до переговорів має домінувати». При цьому турецький лідер стверджував, що докладатиме зусиль для встановлення «справедливого миру».