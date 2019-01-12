Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной

Боевики пытаются скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

Наемники РФ обстреляли беспилотник ОБСЕ возле Попасной
Фото: twitter.com/gremingerosce

Вооруженные формирования РФ и их наемники на Донбассе обстреляли беспилотник наблюдателей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Об этом со ссылкой на Украинскую сторону СЦКК сообщили в штабе ООС.

"По данным отчета СММ ОБСЕ от 11 января, наблюдатели миссии находились на восточной окраине города Попасная и с помощью беспилотника наблюдали за снегоочистительными работами на автодороге Т-0504, когда услышали шесть очередей из стрелкового оружия примерно в 1,5-2 км от места их нахождения", - рассказали военные.

По оценке наблюдателей, выстрелы были осуществлены по БПЛА, который после этого потерял высоту. Команда Миссии, в свою очередь, не смогла восстановить управление аппаратом, что привело к его потере.

По мнению украинской стороны СЦКК, провокационные действия наемников вооруженных формирований РФ связаны с намерениями скрыть свою огневую активность в направлении подразделений Объединенных сил.

"Украинская сторона СЦКК считает недопустимыми и безответственными действия роSSийско-оккупационных войск по легитимной деятельности патрулей СММ ОБСЕ и квалифицирует их как грубое нарушение Минских договоренностей. Подобными вооруженными нападениями, оккупанты пытаются запугать представителей миссии ОБСЕ и заставить их свернуть свою работу на Луганском направлении ", - заявили в СЦКК.

Напомним, ранее боевики не пустили наблюдателей ОБСЕ в Изварино в Луганской области.


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