РоSSия начала в оккупированном Крыму военные учения

В них принимают участие более 300 военных и 20 единиц техники.

РоSSия начала в оккупированном Крыму военные учения
Фото: structure.mil.ru

В аннексированном Крыму РоSSия начала учения артиллерийских подразделений Черноморского флота, в которых принимают участие более 300 военнослужащих и 20 единиц техники. Об этом сообщается на сайте Минобороны РФ.

"Экипажи самоходных артиллерийских установок, расчеты гаубичной артиллерии и минометных подразделений отрабатывают действия по подготовке артиллерийских установок к бою и стрельбе, составляют нормативы по инженерному оборудованию, маскировки и изменению огневых позиций", - говорится в сообщении.

В роSSийском ведомстве заявили, что во время тренировок задействовали расчеты беспилотных летательных аппаратов, которые «совершенствуют свои навыки по выявлению целей и корректировки огня».

Также в рамках учений оккупанты провели тренировку по оказанию помощи аварийному кораблю, а летчики Черноморского флота выполнили полеты в сложных погодных условиях в районе Крыма.

Всего в роSSийских учениях принимают участие более 300 военнослужащих и более 20 единиц техники, в том числе самоходные артиллерийские установки "Нона-С», самоходные гаубицы «Гвоздика», а также минометы «Поднос» и «Сани», заключили в пресс- службе роSSийского ведомства.

Напомним, в прошлый раз РоSSия проводила в Крыму военные учения в декабре 2018 года. РоSSийские военные тогда отрабатывали поражение воздушных целей.

РоSSия аннексировала Крым в марте 2014 года. Украина не признает вхождение полуострова в состав РФ и считает его своей территорией. После аннексии США и ЕС ввели санкции против ряда роSSийских граждан. Также были утверждены списки невъездных лиц и были заморожены их счета.


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