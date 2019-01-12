17 человек задержаны за взяточничество за неделю

Большинство фигурантов дел назначили "встречи" для получения взяток на конец рабочей недели.

17 человек задержаны за взяточничество за неделю
Фото: flickr/СБУ

В течение недели в Украине 17 человек задержаны завзяточничество, сообщает Департамент защиты экономики Национальной полиции Украины.

"В течение недели работники Департамента защиты экономики Нацполиции совместно с другими правоохранительными органами пресекли деятельность 12 коррупционных схем. Кроме того, составлено 245 протоколов о совершении связанных с коррупцией правонарушений в отношении 170 человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что большинство фигурантов дел назначили "встречи" для получения взяток на конец рабочей недели. Именно сегодня, 11 января, было задержано 11 человек.

"Всего в течение недели были задержаны 17 человек. Сумма неправомерной выгоды составила 792,5 тыс. гривен. Сейчас 6 лицам уже сообщено о подозрении в совершении преступления. В судах продолжаются разбирательства по поводу избрания фигурантам мер пресечения", - говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что при получении $5 тыс. взятки задержан 28-летний чиновник Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства.


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