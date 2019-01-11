Стець поручил выяснить, куда делись деньги на мурал на "Осокорках"

"Если аудит выявит признаки коррупции, лично передам все документы в НАБУ".

Стець поручил выяснить, куда делись деньги на мурал на "Осокорках"
Юрий Стець
Фото: www.kmu.gov.ua

Министр информационной политики Юрий Стець распорядился провести внутренний аудит расходов на создание мурала на станции Киевского метрополитена "Осокорки".

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня поступил запрос от телеканала СТБ. Чтобы не тратить время, вот мой официальный ответ. Во-первых, через 5 минут после получения запроса распорядился о проведении внутреннего аудита. Во-вторых, ответ результаты этого аудита тоже будут публичными и официальными. В-третьих, если аудит выявит признаки коррупции, лично передам все документы в НАБУ", - написал Стець.

"Мое заявление от декабря 2014 было такое: я не буду министром цензуры или коррупции. Это остается в силе. Ваш МинСтець", - добавил министр.

Фото: facebook.com/yura.stets

Напомним, ранее телеканал СТБ сообщил, что при оформлении муралов на станции киевского метро "Осокорки" исчезли около 1,765 млн гривен, предназначенных для выплаты авторских гонораров. По данным телеканала, финансирование оформления станции осуществлялось по двум статьям: "услуги по детальной разработке и утверждению эскиза" и "услуги художников". При этом художники, которые создавали мурал, утверждают, что делали это бесплатно.

Эту информацию в интервью подтвердил госсекретарь Министерства информполитики Артем Биденко, "сообщив, что статья расходов изменилась, и эти деньги пошли на билеты, проживание и рейдер художников". Журналисты направили Биденко запрос на предоставление детальной информации по расходам на создание мурала, однако его ответ их не удовлетворил, поэтому телеканал обратился непосредственно к Стецю.


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