"Тут такому не місце!": у Сербії вандали розмалювали літерами Z мурал із Лесею Українкою

Невідомі здійснили акт вандалізму по відношенню до муралу, який присвятили українській письменниці, поетесі та перекладачці Лесі Українці.

Невідомі вандали в Белграді розмалювали його літерами Z та гаслами про "нацизм". Про це поінформував сербський культурний союз "Крокодил", який займається цим муралом.

Відомо, що мурал було окреслено трьома літерами Z, які окупанти використовують як символ агресії проти України. Також на муралі були написи сербською: "Це Сербія!", "Тут такому не місце!" і "Тут нацизму немає".

Такі написи в Спілці, яка займається муралом, назвали досить неправдоподібними через характер цих написів, оскільки Леся Українка – визнана у Європі поетеса та письменниця кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вона була політичною активісткою та феміністкою, збиральницею народної творчості.

Влада Сербії вже закликала відреагувати на акт вандалізму, «що розповсюджує ненависницькі та праворадикальні сигнали та побічно загрожує безпеці громадян».

Нагадаємо, мурал Лесі Українки в Белграді з'явився не пізніше за початок жовтня 2022 року.