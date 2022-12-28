"Тут такому не місце!": у Сербії вандали розмалювали літерами Z мурал із Лесею Українкою

"Тут такому не місце!": у Сербії вандали розмалювали літерами Z мурал із Лесею Українкою

Невідомі здійснили акт вандалізму по відношенню до муралу, який присвятили українській письменниці, поетесі та перекладачці Лесі Українці.

Невідомі вандали в Белграді розмалювали його літерами Z та гаслами про "нацизм". Про це поінформував сербський культурний союз "Крокодил", який займається цим муралом.

Відомо, що мурал було окреслено трьома літерами Z, які окупанти використовують як символ агресії проти України. Також на муралі були написи сербською: "Це Сербія!", "Тут такому не місце!" і "Тут нацизму немає".

Такі написи в Спілці, яка займається муралом, назвали досить неправдоподібними через характер цих написів, оскільки Леся Українка – визнана у Європі поетеса та письменниця кінця ХІХ – початку ХХ століття. Вона була політичною активісткою та феміністкою, збиральницею народної творчості.

Влада Сербії вже закликала відреагувати на акт вандалізму, «що розповсюджує ненависницькі та праворадикальні сигнали та побічно загрожує безпеці громадян».

Нагадаємо, мурал Лесі Українки в Белграді з'явився не пізніше за початок жовтня 2022 року.


Дарина Силина, politeka.net





Интересные новости
Всеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учетаВсеобщая мобилизация: в армию могут призвать даже снятых с воинского учета
Ізраїль передав на Херсонщину 17 генераторівІзраїль передав на Херсонщину 17 генераторів
Окупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНСОкупанти проводять приховану мобілізацію у Криму – ЦНС
Business Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризикиBusiness Insider: Армію Росії легко обдурити, але це створює ризики
Сі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо УкраїниСі Цзіньпін на зустрічі з Мєдвєдєвим заявив, що Китай хоче переговорів щодо України
Блок рекламы


Похожие новости
Сербії потрібно приєднатися до спільної політики щодо РФ – прем’єр АлбаніїСербії потрібно приєднатися до спільної політики щодо РФ – прем’єр Албанії
У МЗС відреагували на новину про закриття посольства Сербії у КиєвіУ МЗС відреагували на новину про закриття посольства Сербії у Києві
Очільник МВС Сербії заявив, що для його країни «дружба» з Росією важливіша, ніж членство в ЄСОчільник МВС Сербії заявив, що для його країни «дружба» з Росією важливіша, ніж членство в ЄС
Українські "вандали" чи російські спецслужби: які є версії вибуху на Кримському мостіУкраїнські "вандали" чи російські спецслужби: які є версії вибуху на Кримському мості
Бойовика з Сербії засудили до позбавлення волі за участь у війні в УкраїніБойовика з Сербії засудили до позбавлення волі за участь у війні в Україні
Україна просить ООН перевірити представницю Сербії на зв’язок із бойовиками «ЛНР»Україна просить ООН перевірити представницю Сербії на зв’язок із бойовиками «ЛНР»
В Австралії намалювали скандальний мурал із бійцем ЗСУ та російським окупантом, фотоВ Австралії намалювали скандальний мурал із бійцем ЗСУ та російським окупантом, фото
Блондинка перетворилася на брюнетку: у РФ показали відео з українкою, яку звинувачують у вбивстві ДугіноїБлондинка перетворилася на брюнетку: у РФ показали відео з українкою, яку звинувачують у вбивстві Дугіної
Президент Сербії пояснив, коли його країна може підтримати санкції ЄС проти РФПрезидент Сербії пояснив, коли його країна може підтримати санкції ЄС проти РФ
РФ привезла в Оленівку «експертів» із Сербії і КНДР – ООН та Червоний Хрест не пустилиРФ привезла в Оленівку «експертів» із Сербії і КНДР – ООН та Червоний Хрест не пустили
Последние новости
Подгружаем последние новости