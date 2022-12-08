Сербії потрібно приєднатися до спільної політики щодо РФ – прем’єр Албанії

"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію".

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вважає, що Західні Балкани знаходяться під реальним російським впливом і закликав до активніших зусиль із його європейської інтеграції. Про це повідомляє Euractiv.

"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію, тому що у них був Сталін до 90-х. Вони позбулися його раніше, тепер він входить через задні двері, тому регіон має триматися разом і залишатися разом", - зазначив Рама.

За його словами, країни регіону повинні "бути разом", та що Сербії потрібно приєднатися до спільної політики щодо РФ. Він додав, що російська небезпека та вплив дуже реальні у багатьох країнах.

Глава албанського уряду додав, що зараз важливо активніше включення регіону Західних Балкан до політики ЄС, зокрема на "механізмах підходу, які не залежать від індивідуальних завдань".


Михайло Яровенко, ZN.ua





Интересные новости
У Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки урядуУ Монголії другий день тривають протести із вимогою відставки уряду
Російські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — NewsweekРосійські втрати в Україні можуть вдесятеро перевищити втрати США у В'єтнамі — Newsweek
Зимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – ДаніловЗимовий похід ЗСУ: контрнаступ закінчиться навесні у звільнених Севастополі, Донецьку і Луганську – Данілов
Шольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпекиШольц: Німеччина хоче стати гарантом європейської безпеки
США погодились продати Польщі 116 танків AbramsСША погодились продати Польщі 116 танків Abrams
Блок рекламы


Похожие новости
В Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки РумуніїВ Україну приїхала прем’єрка Молдови та міністр економіки Румунії
В ООН обговорюють проєкт резолюції щодо спецтрибуналу для покарання Росії за агресіюВ ООН обговорюють проєкт резолюції щодо спецтрибуналу для покарання Росії за агресію
Костін ініціював відкриття справи щодо “слуги” АллахвердієвоїКостін ініціював відкриття справи щодо “слуги” Аллахвердієвої
Розгортання російських військ у Білорусі: пояснення від ISW щодо маневрів КремляРозгортання російських військ у Білорусі: пояснення від ISW щодо маневрів Кремля
Столтенберг: Очікую, що союзники по НАТО підтвердять рішення щодо членства України в альянсіСтолтенберг: Очікую, що союзники по НАТО підтвердять рішення щодо членства України в альянсі
США підштовхують європейських союзників до більш жорсткої позиції щодо Китаю — FTСША підштовхують європейських союзників до більш жорсткої позиції щодо Китаю — FT
На накопичення нового боєкомплекту ракет Росії потрібно приблизно два тижні – експертНа накопичення нового боєкомплекту ракет Росії потрібно приблизно два тижні – експерт
Щоб уникнути трагедій Голодомору, потрібно перемогти наступників Сталіна – РінкевичсЩоб уникнути трагедій Голодомору, потрібно перемогти наступників Сталіна – Рінкевичс
Трибунал щодо злочину агресії РФ: Україна відкриє офіс прокурора в ЄвропіТрибунал щодо злочину агресії РФ: Україна відкриє офіс прокурора в Європі
У Німеччині розповіли про своє бачення щодо козирів Путіна у війні в УкраїніУ Німеччині розповіли про своє бачення щодо козирів Путіна у війні в Україні
Последние новости
Подгружаем последние новости