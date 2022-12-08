Сербії потрібно приєднатися до спільної політики щодо РФ – прем’єр Албанії

Прем'єр-міністр Албанії Еді Рама вважає, що Західні Балкани знаходяться під реальним російським впливом і закликав до активніших зусиль із його європейської інтеграції. Про це повідомляє Euractiv.

"В Албанії ніхто більше не хоче знати про Росію, тому що у них був Сталін до 90-х. Вони позбулися його раніше, тепер він входить через задні двері, тому регіон має триматися разом і залишатися разом", - зазначив Рама.

За його словами, країни регіону повинні "бути разом", та що Сербії потрібно приєднатися до спільної політики щодо РФ . Він додав, що російська небезпека та вплив дуже реальні у багатьох країнах.

Глава албанського уряду додав, що зараз важливо активніше включення регіону Західних Балкан до політики ЄС, зокрема на "механізмах підходу, які не залежать від індивідуальних завдань".