У Сербії спростували чутки про поставки зброї як Росії, так і Україні
"Ми чисті, як сльоза".
Президент Сербії Александар Вучич, перебуваючи у Катарі, спростував заяви про те, що його країна продає зброю Україні чи Росії. Про це
За словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні, а ті, хто стверджує протилежне, є "брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії".
"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", – сказав Вучич.
Щодо звинувачень у експорті зброї в Україну із Сербії через Туреччину він сказав, що Сербія захищена додатково.
"Ми додали, що неможливо експортувати боєприпаси, які ми передали Туреччині, без нашої згоди", – сказав Вучич, зазначивши, що Сербія "нікого не змушувала йти на війну".