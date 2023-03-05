У Сербії спростували чутки про поставки зброї як Росії, так і Україні

Президент Сербії Александар Вучич, перебуваючи у Катарі, спростував заяви про те, що його країна продає зброю Україні чи Росії. Про це повідомляє видання Danas.

За словами Вучича, жодної одиниці сербської зброї чи боєприпасів не було продано ні Росії, ні Україні, а ті, хто стверджує протилежне, є "брехунами і їм повинно бути соромно, оскільки вони завдають шкоди Сербії".

"Для Сербії, згідно з міжнародним законодавством, є так звані дозволені користувачі, і Сербія може експортувати тільки в такі країни. Ми зробили все відповідно до закону, ми чисті, як сльоза", – сказав Вучич.

Щодо звинувачень у експорті зброї в Україну із Сербії через Туреччину він сказав, що Сербія захищена додатково.

"Ми додали, що неможливо експортувати боєприпаси, які ми передали Туреччині, без нашої згоди", – сказав Вучич, зазначивши, що Сербія "нікого не змушувала йти на війну".