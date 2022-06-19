«Пливи, рибо, пливи»: в Старобільську окупанти знищили мурал із поезією Жадана

На окупованих територіях Донбасу загарбники і далі ведуть боротьбу проти української культури, літератури зокрема. У Старобільську росіяни замалювали створений раніше молоддю міста мурал із поезією Сергія Жадана. Про це письменник повідомив на своїй фейсбук-сторінці.

Йдеться про мурал зі словами вірша «Пливи, рибо, пливи». Жадан припустив, що слова асоціюються у російської армії з нещодавнім травматичним досвідом чорноморського флоту, який тоне. І додав, що завуальована “денацифікація”, про яку масово говорять пропагандистські ЗМІ Росії – по факту, не що інше, як деукраїнізація.

Спалені бібліотеки, російська шкільна програма

«Вся ця їхня малопереконлива маячня про денацифікацію та демілітаризацію — просто замовчування, витіснення з мови того, чим вони займаються насправді. А займаються вони деукраїнізацією. Спалені бібліотечні книжки, російська програма для шкіл, демонтаж української символіки — це, поза вбивствами, грабунками та руйнуванням міст теж цілком послідовна й умотивована для них практика», — зазначив поет.

Він наголосив, що Україна до міста обов’язково повернеться, навіть швидше, ніж окупанти можуть собі уявити:

«Ось тоді й поговоримо про поезію».