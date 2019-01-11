Сотрудник МинЖКХ задержан при получении $5 тыс. взятки

За эту сумму он обещал посодействовать в выдаче разрешения на аренду помещения.

Сотрудник МинЖКХ задержан при получении $5 тыс. взятки
Чиновник МинЖКХ задержан при получении $5 тыс. взятки
Фото: kv.npu.gov.ua

Полицейские задержали 28-летнего чиновника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства во время получения неправомерной выгодны.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.

"В октябре прошлого года к начальнику одного из отдела министерства обратился субъект хозяйственной деятельности по предоставлению ему разрешения на аренду помещения в столице. Чиновник заявил, чтобы решить быстро и положительно этот вопрос, который принимается соответствующей комиссией, нужно заплатить 5 тыс. долларов США. Также он назначил дату и предоставил имя доверенного лица, которому нужно передать деньги", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Также решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрании задержанному меры пресечения.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, во Львове задержали лесничего при получении $1500 взятки за предоставление в аренду земучастка.


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