Сотрудник МинЖКХ задержан при получении $5 тыс. взятки

За эту сумму он обещал посодействовать в выдаче разрешения на аренду помещения.

Полицейские задержали 28-летнего чиновника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства во время получения неправомерной выгодны.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.

"В октябре прошлого года к начальнику одного из отдела министерства обратился субъект хозяйственной деятельности по предоставлению ему разрешения на аренду помещения в столице. Чиновник заявил, чтобы решить быстро и положительно этот вопрос, который принимается соответствующей комиссией, нужно заплатить 5 тыс. долларов США . Также он назначил дату и предоставил имя доверенного лица, которому нужно передать деньги", - говорится в сообщении.

Продолжается досудебное расследование.

Также решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрании задержанному меры пресечения.

Фото: kv.npu.gov.ua

Напомним, во Львове задержали лесничего при получении $1500 взятки за предоставление в аренду земучастка.