Сотрудник МинЖКХ задержан при получении $5 тыс. взятки
За эту сумму он обещал посодействовать в выдаче разрешения на аренду помещения.
Полицейские задержали 28-летнего чиновника Министерства регионального развития, строительства и жилищно-коммунального хозяйства во время получения неправомерной выгодны.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции Киевской области.
"В октябре прошлого года к начальнику одного из отдела министерства обратился субъект хозяйственной деятельности по предоставлению ему разрешения на аренду помещения в столице. Чиновник заявил, чтобы решить быстро и положительно этот вопрос, который принимается соответствующей комиссией, нужно заплатить 5 тыс. долларов США. Также он назначил дату и предоставил имя доверенного лица, которому нужно передать деньги", - говорится в сообщении.
Продолжается досудебное расследование.
Также решается вопрос об объявлении подозрения по ч. 3 ст. 368 Уголовного кодекса и избрании задержанному меры пресечения.
Напомним, во Львове задержали лесничего при получении $1500 взятки за предоставление в аренду земучастка.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
11.01.2019 14:38