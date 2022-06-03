Невзоров высказался о получении гражданства Украины: "Я встаю на сторону жертвы"

Александр Невзоров

РоSSийский журналист Александр Невзоров прокомментировал получение украинского гражданства.

Об этом высказался у себя в Телеграм-канале.

"Про украинское гражданство. Без лишних слов. Все предельно просто. Что такое война в Украине? (Если смыть с события политическую и национальную риторику). Это преступление.

Есть преступник и есть жертва преступления. Есть убийца и есть тот, кого он убивает, или пытается убить.

Преступник - РоSSия. Жертва - Украина. Это невозможно оспорить или опровергнуть. Это факт. Ну, а дальше каждый делает свой выбор: помогать преступнику или спасать его жертву.

Александр Невзоров

Если бы каждый из 140 миллионов россиян заслонил бы собой поставленную к стенке Украину, то не было бы ни Бучи, ни Мариуполя, не было бы сотни тысяч трупов и тех миллионов смертей, в которые ещё обойдётся затея спятившего диктатора.

Да, встать рядом с тем, кого расстреливают, не всегда комфортно. Вероятно, проще встать в шеренгу расстрельщиков. Каждый сам делает свой выбор. Важно понимать, что третьего варианта не существует.

Я встаю на сторону жертвы. И я чертовски благодарен тем измученным, отчаявшимся, окровавленным людям Украины, что позволили мне занять среди них место", - заявил Александр Невзоров.


Алексей Ионов, politeka.net





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