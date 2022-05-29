В роSSийско-украинской войне погиб сотрудник пресс-службы Минобороны РФ – СМИ

Речь идет о полковнике Владимире Иванове.

В роSSийско-украинской войне погиб сотрудник пресс-службы Минобороны РФ – СМИ

Во время боев в Украине, которые продолжаются из-за развязанной Россией полномасштабной войны, погиб сотрудник пресс-службы Минобороны РФ Владимир Иванов, пишет роSSийская «Медиазона» со ссылкой на реестр наследственных дел, приложения Getcontact и утечек из роSSийских баз данных.

Указано, что согласно реестру наследственных дел, 41-летний Владимир Иванов погиб 25 марта. Однако его смерть официально подтвердили только через пять дней – 30 марта 2022 года. В частности, нотариус, оформлявший наследственное дело указал адрес проживания Иванова – город Москва, улица Знаменка,19. По этому адресу расположено главное здание Минобороны, оно же – воинская часть 66524, пишет издание.

Само Минобороны РФ публично не подтверждало гибель сотрудника своей пресс-службы. О факте смерти полковника Иванова первым сообщил военный корреспондент ВГТРК Евгений Поддубный, при этом он не привел никаких сведений о месте службы погибшего.

Кроме того, Поддубный опубликовал фото главы администрации Железнодорожного района Ростов Андрея Косенко, на которой видно, как тот несет табличку с портретом полковника Иванова на акции «Бессмертный полк» 9 мая.

В то же время по данным приложения Getcontact, телефон Иванова в записных книжках пользователей был записан как «Владимир Пресс-служба Минобороны, Володя УПСИ Иванов, ДИМК — Иванов Владимир Васильевич, Иванов Владимир Пресс Служба ВС РФ п/п-к, В. В. (ДИМК МО РФ) Иванов».

Согласно утечкам из роSSийских баз данных, Владимир Иванов родился в Ростове-на-Дону и до перевода в Москву служил в штабе Южного Военного округа.

Сотрудник пресс-службы Минобороны РФ есть и в украинской базе «Миротворец». Там указано, что Иванов «роSSийский военный преступник. Пропагандист. Соучастник информационно-пропагандистских компаний и манипуляций МО РФ по оправданию роSSийской агрессии против Украины, массовых убийств мирных жителей Сирии».

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