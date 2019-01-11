Лукашенко предсказал сложные годы для Беларуси: "Нас будут очень сильно пробовать на зуб"
"Для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым".
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну ждут два непростых года.
Об этом он сказал во время приема в канун старого Нового года, пишет "Белта".
"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - отметил Александр Лукашенко.
Он сказал, что Беларусь должна быть готова ответить на эти вызовы.
Напомним, в декабре Лукашенко заявил, что Москва хочет "инкорпорировать" Беларусь в состав РоSSии.
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