Лукашенко предсказал сложные годы для Беларуси: "Нас будут очень сильно пробовать на зуб"

"Для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым".

Лукашенко предсказал сложные годы для Беларуси:
Фото: president.gov.by

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страну ждут два непростых года.

Об этом он сказал во время приема в канун старого Нового года, пишет "Белта".

"Год будет разным для всех: для кого-то легким, для кого-то тяжелым. Но смею точно сказать, что для нашей страны, для нашего народа не только 2019, но и 2020 год будет непростым. Это непростые годы, потому что, скажу откровенно, в эти два года нас будут очень сильно "пробовать на зуб", на предмет того, достойны ли мы, если конкретизировать, той независимости, о которой мы всегда и везде говорим", - отметил Александр Лукашенко.

Он сказал, что Беларусь должна быть готова ответить на эти вызовы.

Напомним, в декабре Лукашенко заявил, что Москва хочет "инкорпорировать" Беларусь в состав РоSSии.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотникВблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
Блок рекламы


Похожие новости
Лукашенко исключил объединение Беларуси с РоSSиейЛукашенко исключил объединение Беларуси с РоSSией
СБУ выдворила из Украины гражданина Беларуси за антиукраинскую пропагандуСБУ выдворила из Украины гражданина Беларуси за антиукраинскую пропаганду
В 2019 году будут предприниматься попытки изменить внешнеполитический курс Украины, - ГопкоВ 2019 году будут предприниматься попытки изменить внешнеполитический курс Украины, - Гопко
Лукашенко отказался называть РоSSию братским государствомЛукашенко отказался называть РоSSию братским государством
Гройсман перенес поездку в Мариуполь из-за непогодыГройсман перенес поездку в Мариуполь из-за непогоды
Лукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость БеларусиЛукашенко провел тайное совещание по поводу "роSSийского давления" на независимость Беларуси
Лукашенко рассказал о предложениях войти в состав РФЛукашенко рассказал о предложениях войти в состав РФ
Лукашенко заявил, что Украина отклонила его помощь в прекращении войны на ДонбассеЛукашенко заявил, что Украина отклонила его помощь в прекращении войны на Донбассе
Лукашенко назвал "чепухой" заявления о том, что РоSSия кормит БеларусьЛукашенко назвал "чепухой" заявления о том, что РоSSия кормит Беларусь
Перечень бесплатных лекарств в больницах будут публиковать онлайн, - МинздравПеречень бесплатных лекарств в больницах будут публиковать онлайн, - Минздрав
Последние новости
Подгружаем последние новости