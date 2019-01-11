Экзарх Варфоломея рассчитывает на многочисленные переходы архиереев УПЦ МП в новую церковь

"Архиереи, которые были с нами на связи, сейчас общаются с Симеоном, Епифанием".

Экзархи вселенского патриарха Варфоломея встречались с 18 иерархами Московского патриархата во время работы в Украине. Большинство из них были готовы перейти в новую поместную церковь.

Об этом рассказал в интервью "Би-би-си" один из экзархов, архиепископ Памфилийский Даниил (Зелинский).

"Их больше всего беспокоило, что произойдет с ними. Какое наказание, санкции на них будут наложены. И несмотря на то, что мы им гарантировали, что Константинополь защитит их, не оставит под церковными санкциями и так далее, они все равно хотели увидеть, когда этот процесс дойдет до конца. Томос будет, - говорили они, - и тогда мы с нашим духовенством начнем предпринимать какие-то радикальные шаги", - рассказал архиепископ Даниил.

По его словам, переход архиереев УПЦ МП в поместную церковь не ограничится митрополитами Симеоном и Александром.

"Архиереи, которые были с нами на связи, сейчас общаются с владыкой Симеоном, с владыкой Епифанием, чтобы определить, как они могут прийти в ПЦУ всеми своими епархиями или частями этих епархий. С другой стороны, есть большой противовес: идет своеобразное финансирование от определенных олигархов, депутатов Верховной Рады, пытающихся заблокировать этот процесс, помешать духовенству и архиереям осуществить свой свободный выбор", - сказал он.

Архиепископ сказал, что в Православную церковь перейдет "намного больше", чем 18 архиереев УЦП МП, но это будет длительный процесс.

"Все зависит от того, насколько архиереи, духовенство внутри новой структуры смогут найти общий язык между собой, чтобы в ней не начались внутренние конфликты - за епархии, места служения и так далее", - сказал он.

Священнослужитель также предположил, что объединительный собор нужно было проводить раньше, тогда на него явились бы больше представителей УПЦ МП.

"Чем больше времени ты давал, тем больше было путей для другой, русской стороны дискредитировать нашу работу и создать предпосылки для того, чтобы все развалилось. Мне кажется, что если бы мы его провели намного раньше, на него бы пришло намного больше архиереев УПЦ МП", - сказал Даниил.

Напомним, что Православная церковь Украины была создана 15 декабря 2018 года на объединительном соборе УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и части УПЦ Московского патриархата.

5 января 2019 года вселенский патриарх Варфоломей подписал томос об автокефалии Православной церкви Украины.