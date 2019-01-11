Украина вышла из зоны риска, связанного с дефолтом, - Порошенко
На официальной странице главы государства обнародована оптимистическая статистика за 2018 год.
Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украине в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход страны из зоны риска, связанного с дефолтом. Соответствующая публикация со статистикой опубликована сегодня на официальной странице Президента в Фейсбуке.
"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потере примерно четверти промышленного потенциала. Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я абсолютно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Самое тяжелое у нас точно позади. Двигаемся вперед", – написал Порошенко.
Напомним, в Украине началась избирательная кампания на выборах президента Украины. Голосование первого тура назначено на 31 марта, ЦИК зарегистрировал пятерых кандидатов.
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