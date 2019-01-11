Украина вышла из зоны риска, связанного с дефолтом, - Порошенко

На официальной странице главы государства обнародована оптимистическая статистика за 2018 год.

Президент Украины Петр Порошенко считает, что Украине в 2018 году удалось обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход страны из зоны риска, связанного с дефолтом. Соответствующая публикация со статистикой опубликована сегодня на официальной странице Президента в Фейсбуке.

"Еще четыре года назад Украина была в полушаге от дефолта и в шаге от национальной катастрофы. А дальнейшая вооруженная агрессия РФ, незаконная аннексия Крыма и оккупация части Донбасса привели к потере примерно четверти промышленного потенциала. Но нам удалось совместными усилиями обеспечить макрофинансовую стабилизацию и выход Украины из зоны риска. Я абсолютно четко понимаю, что перед нами все еще множество проблем, которые предстоит решить. Самое тяжелое у нас точно позади. Двигаемся вперед", – написал Порошенко.

Напомним, в Украине началась избирательная кампания на выборах президента Украины. Голосование первого тура назначено на 31 марта, ЦИК зарегистрировал пятерых кандидатов.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Блок рекламы


Похожие новости
Украина начинает серийное производство РСЗО "Ольха", - ПолторакУкраина начинает серийное производство РСЗО "Ольха", - Полторак
Украина решила направить миротворцев в МалиУкраина решила направить миротворцев в Мали
Украина проверит происхождение угля с затонувшего у берегов Турции сухогрузаУкраина проверит происхождение угля с затонувшего у берегов Турции сухогруза
Порошенко выступил за земельную реформуПорошенко выступил за земельную реформу
Украина вышла из очередного договора в рамках СНГУкраина вышла из очередного договора в рамках СНГ
Филарет наградил президента Порошенко орденом Андрея Первозванного
Украина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив, - ПолторакУкраина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив, - Полторак
Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - КлимкинУкраина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - Климкин
Митрополиты Макарий, Симеон и Александр получили орден от ПорошенкоМитрополиты Макарий, Симеон и Александр получили орден от Порошенко
Украина, ЕС и РоSSия проведут переговоры по газу 21 январяУкраина, ЕС и РоSSия проведут переговоры по газу 21 января
Последние новости
Подгружаем последние новости