Канада рассчитывает на миллион иммигрантов в ближайшие три года

Страна нуждается в новых людях, чтобы компенсировать старение населения.

Фото: EPAUPG

Парламент Канады объявил о планах привлечь в страну более одного миллиона новых постоянных жителей в ближайшие три года. Это примерно 1% населения ежегодно, пишет CNN со ссылкой на ежегодный отчет по иммиграции.

В 2017 году Канада приняла более 280 тысяч постоянных жителей. В 2019 году этот показатель может достичь 330 тысяч человек, в 2020 году - 340 тысяч, в 2021 году - 350 тысяч.

"Во многом благодаря новоприбывшим иммигрантам, которых мы приняли в течение нашей истории, Канада стала сильной и динамической страной, которая всем нам нравится", - цитирует издание канадского министра иммиграции Ахмеда Хуссена, который сам является выходцем из Сомали.

По его словам, приток иммигрантов призван компенсировать старение населения Канады, снижение рождаемости и увеличить количество рабочей силы.

Напомним, согласно глобальному исследованию института Gallup Канада - самая привлекательная страна для эмигрантов за исключением США.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Блок рекламы


Похожие новости
Экзарх Варфоломея рассчитывает на многочисленные переходы архиереев УПЦ МП в новую церковьЭкзарх Варфоломея рассчитывает на многочисленные переходы архиереев УПЦ МП в новую церковь
Байден в ближайшие месяцы может объявить об участии в выборах президента США, - CNNБайден в ближайшие месяцы может объявить об участии в выборах президента США, - CNN
Начало года в Керчи ознаменовалось "мусорным коллапсом"Начало года в Керчи ознаменовалось "мусорным коллапсом"
Захват украинских кораблей Россией поляки назвали важнейшим международным событием 2018 годаЗахват украинских кораблей Россией поляки назвали важнейшим международным событием 2018 года
В первый день года на Донбассе погиб украинский военныйВ первый день года на Донбассе погиб украинский военный
Румыния на полгода возглавила ЕвросоюзРумыния на полгода возглавила Евросоюз
От разрыва мин на Донбассе с начала года погибли 10 человекОт разрыва мин на Донбассе с начала года погибли 10 человек
Гройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 годаГройсман прогнозирует среднюю зарплату более 10 тыс. гривен в конце 2019 года
РоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокатРоSSийский суд взыскал с политизаключенного Карпюка миллион рублей, - адвокат
РоSSийскому оппозиционеру дали 3,5 года по обвинению в связях с "Правым сектором"РоSSийскому оппозиционеру дали 3,5 года по обвинению в связях с "Правым сектором"
Последние новости
Подгружаем последние новости