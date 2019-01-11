Канада рассчитывает на миллион иммигрантов в ближайшие три года
Страна нуждается в новых людях, чтобы компенсировать старение населения.
Парламент Канады объявил о планах привлечь в страну более одного миллиона новых постоянных жителей в ближайшие три года. Это примерно 1% населения ежегодно, пишет CNN со ссылкой на ежегодный отчет по иммиграции.
В 2017 году Канада приняла более 280 тысяч постоянных жителей. В 2019 году этот показатель может достичь 330 тысяч человек, в 2020 году - 340 тысяч, в 2021 году - 350 тысяч.
"Во многом благодаря новоприбывшим иммигрантам, которых мы приняли в течение нашей истории, Канада стала сильной и динамической страной, которая всем нам нравится", - цитирует издание канадского министра иммиграции Ахмеда Хуссена, который сам является выходцем из Сомали.
По его словам, приток иммигрантов призван компенсировать старение населения Канады, снижение рождаемости и увеличить количество рабочей силы.
Напомним, согласно глобальному исследованию института Gallup Канада - самая привлекательная страна для эмигрантов за исключением США.
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11.01.2019 07:57