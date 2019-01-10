Украина проверит происхождение угля с затонувшего у берегов Турции сухогруза

Есть подозрения, что под видом роSSийского экспортировался уголь из ОРДЛО.

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина намерена изучить происхождение угля, которое перевозил сухогруз "Волго-Балт-214", затонувший 7 января у берегов Турции.

"Мы это проверяем. Мы знаем о роSSийские попытки смешивать уголь из оккупированных территорий и роSSийский и вывозить его, причем не только в Турцию", - рассказал министр на брифинге в среду.

По его словам, Украина инициировала совместное с международными партнерами расследование по данному поводу.

"У нас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить этот уголь не только в Турцию... но и в некоторые европейские страны", - подчеркнул он.

Напомним, что 7 января в Черном море затонул сухогруз "Волго-Балт-214", на борту которого было 13 человек, в том числе девять украинцев, два азербайджанца и двое русских. Семерых из них удалось спасти, шесть человек погибли.

Судно везло груз из роSSийского порта "Азов". Министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявило, что этот порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

Члены экипажа "Волго-Балта-2014" заявили, что не знают происхождение угля.