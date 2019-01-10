Украина проверит происхождение угля с затонувшего у берегов Турции сухогруза

Есть подозрения, что под видом роSSийского экспортировался уголь из ОРДЛО.

Украина проверит происхождение угля с затонувшего у берегов Турции сухогруза
Фото: Лига

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что Украина намерена изучить происхождение угля, которое перевозил сухогруз "Волго-Балт-214", затонувший 7 января у берегов Турции.

"Мы это проверяем. Мы знаем о роSSийские попытки смешивать уголь из оккупированных территорий и роSSийский и вывозить его, причем не только в Турцию", - рассказал министр на брифинге в среду.

По его словам, Украина инициировала совместное с международными партнерами расследование по данному поводу.

"У нас есть обоснованные подозрения, что были попытки вывозить этот уголь не только в Турцию... но и в некоторые европейские страны", - подчеркнул он.

Напомним, что 7 января в Черном море затонул сухогруз "Волго-Балт-214", на борту которого было 13 человек, в том числе девять украинцев, два азербайджанца и двое русских. Семерых из них удалось спасти, шесть человек погибли.

Судно везло груз из роSSийского порта "Азов". Министерство по вопросам временно оккупированных территорий заявило, что этот порт в Ростовской области часто используется для незаконного вывоза угля из оккупированного Донбасса в порты Турции и других стран.

Члены экипажа "Волго-Балта-2014" заявили, что не знают происхождение угля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
В Черное море идет американский десантный корабльВ Черное море идет американский десантный корабль
NASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в УкраинеNASA отложило визит главы "Роскосмоса" Рогозина из-за агрессии РФ в Украине
Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУОпубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
На Рождество украинцам покажут Томос об автокефалииНа Рождество украинцам покажут Томос об автокефалии
Климкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьтеКлимкин: если кто-то скажет, что мы вступим в ЕС и НАТО за год или два, не верьте
Блок рекламы


Похожие новости
Украина вышла из очередного договора в рамках СНГУкраина вышла из очередного договора в рамках СНГ
Украина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив, - ПолторакУкраина не откажется от права свободно проходить через Керченский пролив, - Полторак
Украина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - КлимкинУкраина не будет принимать заявки роSSийских наблюдателей на выборах президента, - Климкин
Украина, ЕС и РоSSия проведут переговоры по газу 21 январяУкраина, ЕС и РоSSия проведут переговоры по газу 21 января
Украина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs DisinformationУкраина уже пять лет является главным объектом роSSийской дезинформации, - отчет EU vs Disinformation
Украина и Молдова открыли совместный пункт пропуска Паланка-Маяки-УдобноеУкраина и Молдова открыли совместный пункт пропуска Паланка-Маяки-Удобное
Украина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном КрымуУкраина вводит санкции против археологов за незаконные раскопки в оккупированном Крыму
Украина передала РоSSии тело погибшего в тюрьме Дрогобыча роSSийского наемникаУкраина передала РоSSии тело погибшего в тюрьме Дрогобыча роSSийского наемника
Украина продлила запрет на въезд мужчин из РоSSииУкраина продлила запрет на въезд мужчин из РоSSии
Украина усилила ПВО и Воздушные силы за время военного положенияУкраина усилила ПВО и Воздушные силы за время военного положения
Последние новости
Подгружаем последние новости