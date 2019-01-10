Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник

Радиолокационные средства арсенала обнаружили сигналы управления БПЛА.

Ночью 8 января возле одного из военных арсеналов обезвредили беспилотник. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Сообщается, что радиолокационные средства одного из арсеналов ВСУ выявили сигналы управления беспилотником в нескольких километрах от военного объекта. Оператор комплекса радиоэлектронной борьбы обезвредил БПЛА.

"В то же время усилили смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - сказано в сообщении.

О неправомерном применении беспилотника вблизи воинской части сообщили Службе безопасности Украины и Национальной полиции.

Напомним, диверсия с помощью беспилотника является одной из версий поджога на складе боеприпасов в Ичне (Черниговская область).