Вблизи военного арсенала ВСУ обезвредили беспилотник
Радиолокационные средства арсенала обнаружили сигналы управления БПЛА.
Ночью 8 января возле одного из военных арсеналов обезвредили беспилотник. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Сообщается, что радиолокационные средства одного из арсеналов ВСУ выявили сигналы управления беспилотником в нескольких километрах от военного объекта. Оператор комплекса радиоэлектронной борьбы обезвредил БПЛА.
"В то же время усилили смену охраны арсенала, мобильные патрули тщательно обследовали прилегающие к воинской части территории", - сказано в сообщении.
О неправомерном применении беспилотника вблизи воинской части сообщили Службе безопасности Украины и Национальной полиции.
Напомним, диверсия с помощью беспилотника является одной из версий поджога на складе боеприпасов в Ичне (Черниговская область).
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