Минздрав планирует ввести грантовую систему финансирования для научных исследований

В конкурсе смогут участвовать любые коммунальные и бюджетные учреждения.

Минздрав планирует ввести грантовую систему финансирования для научных исследований
Минздрав
Фото: lifedon.com.ua

И.о. министра здравоохранения Уляна Супрун сообщила, что Минздрав работает над внедрением грантовой системы финансирования для написания научных работ или исследований.

Об этом она написала на своей странице в Фейсбуке.

По словам Супрун, в конкурсе смогут участвовать не только ученые, работающие в госучреждениях, подчиненных Минздраву, но и научные работники любых коммунальных и бюджетных учреждений.

"Тему научной работы на государственное финансирование может подать только ученый, работающий среди небольшого круга государственных учреждений, которые подчиняются Минздраву Украины. Поэтому конкуренция за эти средства фактически отсутствует. Комиссии просто не из кого выбирать! Будем это менять. Научную работу в области медицины ведут не только учреждения, которые подчиняются Минздраву. Любые бюджетные и коммунальные учреждения также имеют научных работников и должны иметь возможность подать свою тему на конкурс", - отметила и.о. министра здравоохранения.

По ее словам, в 2019 году на 34 учреждения предусмотрено 73,9 млн гривен. Сумму финансирования работ определит комиссия.

Напомним, ранее Минздрав решил запретить испытание косметики на животных.


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