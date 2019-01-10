Лукашенко исключил объединение Беларуси с РоSSией
"По многим-многим причинам об объединении двух государств речи не идет".
Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что его страна не будет объединяться с Россией, но готова развивать Союзное государство.
"Мы с Президентом РоSSии однозначно определили, что сегодня в повестке дня такого вопроса нет - об объединении. Мы должны были в свое время принять Конституционный акт, то есть Конституцию Союзного государства, и там все должно было быть прописано: и органы управления, и органы власти, и единая валюта, политика. РоSSия отказалась в свое время идти этим путем. Я это напомнил Президенту РоSSии, он сказал: "Да, так и было". Встает вопрос: что будем делать с союзным договором? Надо садиться за стол и смотреть, что мы вместе можем сегодня согласно договору решить, на что мы можем без всякого давления пойти", - цитирует Лукашенко его пресс-служба.
Он заявил, что союз Беларуси и РоSSии может развиваться только на равноправной основе. "И это не потому что Лукашенко так хочет, как это преподносится в РоSSии, а потому что это фундаментальные принципы построения любого союза. Нет равноправной основы - нет союза. Все должно происходить на равноправной основе, и на это должна быть воля двух народов - РоSSийской Федерации и Беларуси. Мы все время, формируя этот союз, должны оглядываться на мнение наших людей. Поэтому по многим-многим причинам, вы сами понимаете, об объединении двух государств речи не идет", - сказал Лукашенко.
Он заявил, что на объединение с Беларусью не может пойти и сама РоSSия. "Нет такой возможности у РоSSии, учитывая последствия всего, на это пойти. Поэтому надо успокоиться и прекратить эти разговоры, что кто-то кого-то наклонил или наклоняет. Здесь никто никого не наклонит", - отметил белорусский лидер.
Напомним, в декабре Лукашенко заявил, что Москва хочет "инкорпорировать" Беларусь в состав РоSSии.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Политика
10.01.2019 13:59