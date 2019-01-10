РоSSия вернет разрушенный Донбасс, потому что он ей не нужен, - Кравчук

Первый президент Украины уверен, что Путин не решится на открытую агрессию.

Первый президент независимой Украины Леонид Кравчук считает, что РоSSия вернет Украине разрушенный Донбасс, потому что он ей не нужен.

Об этом он заявил в интервью "Фактам".

Отвечая на вопрос, когда закончится война, Кравчук отметил: "Путин официально сказал, что с Порошенко не будет обсуждать никакие вопросы. Разрушенный Донбасс РоSSия вернет, потому что он ей не нужен. Но вопросы деоккупации Донбасса и Крыма нельзя рассматривать вместе. До тех пор, пока не сядем за стол с Кремлем, ничего не будет".

При этом он убежден, что другие страны будут помогать Украине.

"Нам будут помогать, способствовать, но решить эту проблему должны мы с Россией . Конечно же, при прессинге Запада", - сказал Кравчук.

По его мнению, роSSийский президент РФ Владимир Путин не решится на масштабное наступление, несмотря на то, что РФ постоянно стягивает военных и технику к границе с Украиной.

"Она (армада, - ред.) стоит уже четыре с половиной года. РоSSияне и раньше стягивали туда войска. Просто мы не говорили об этом с таким «переляком»", - отметил Кравчук.

"Верю, что нет (не начнет наступление, - ред.). И скажу почему. Они аннексировали Крым, но не могут с ним справиться. Представьте, что, не дай Бог, сойдут с ума и оккупируют всю Украину. Их военной мощи на это, может, и хватит. Но ведь потом надо будет заставить украинский народ жить так, как хочет Путин. То есть- перевести сюда органы принуждения, потратить огромную часть своего бюджета, чтобы удержать Украину в повиновении. Мы будем биться до последнего. Думаю, что Путин это понимает. Поэтому ему важно сейчас угрожать. Устроил в Керченском проливе провокацию, увидел, как мир реагирует. Слава Богу, реакция была очень острая. Это означает, что цивилизованный мир с нами, о чем свидетельствует принятая резолюция ООН ", - подчеркнул первый президент.

Напомним, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер считает, что РоSSия ищет повод для новой агрессии против Украины.

Президент Петр Порошенко перед этим отмечал, что РФ значительно усилила свою военную группировку вдоль границы с Украиной. По его данным, сейчас там находится 28 батальонных тактических групп. Группировка насчитывает около 80 тысяч военных, 1120 танков, 2600 бронированных машин, 1230 артиллерийских систем, 442 комплекса систем залпового огня, 6 оперативно-тактических ракетных комплексов.

В конце декабря начальник Генштаба Виктор Муженко заявил, что Украина готова развернуть войска в случае прямого вторжения РоSSии.