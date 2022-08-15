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2022-08-15
Російський топ-чиновник приїхав на окуповану територію і вже більше не повернеться: що відомо про агресора
Заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова знайдено мертвим у фейковій "ДНР".
Про це повідомляє російське видання "Тайга. інфо".
Росіянин поїхав на окуповану частину України нібито з "гуманітарною місією" та загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області.
Російський чиновник поїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та загинув нібито під час ракетного обстрілу в Шахтарську Донецької області. Зв'язок з Євгеном Новіковим зник ще 10 липня. Його розшукували його родичі у донецьких спільнотах в соцмережах.
15 серпня стало відомо про ліквідацію прихильника бойовиків "ДНР" та окупаційної армії.
Алексей Ионов, politeka.net