Російський топ-чиновник приїхав на окуповану територію і вже більше не повернеться: що відомо про агресора

Російський топ-чиновник приїхав на окуповану територію і вже більше не повернеться: що відомо про агресора

Заступника голови громадської палати Алтайського краю Євгена Новікова знайдено мертвим у фейковій "ДНР".

Про це повідомляє російське видання "Тайга. інфо".

Росіянин поїхав на окуповану частину України нібито з "гуманітарною місією" та загинув під час обстрілів у Шахтарську Донецької області.

Російський чиновник поїхав на тимчасово окуповану територію Донецької області та загинув нібито під час ракетного обстрілу в Шахтарську Донецької області. Зв'язок з Євгеном Новіковим зник ще 10 липня. Його розшукували його родичі у донецьких спільнотах в соцмережах.

15 серпня стало відомо про ліквідацію прихильника бойовиків "ДНР" та окупаційної армії.


Алексей Ионов, politeka.net





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