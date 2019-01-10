"Народный Рух" выдвинул в президенты нардепа Кривенко

В 2014 году за кандидата от НРУ проголосовали всего 12 тысяч человек.

Партия "Народный Рух Украины" на съезде 9 января выдвинул кандидатом в президенты своего лидера, депутата Верховной Рады Виктора Кривенко.

Об этом говорится на сайте партии.

В 2014 году кандидатом от НРУ был Василий Куйбида, за него проголосовали 0,06% избирателей - всего 12,4 тысячи человек.

В 2017 году вместо лидером "Руха" стал Виктор Кривенко, сменив Куйбиду, возглавлявшего партию с 2012 года.

Кривенко в 2014 году прошел в Верховную Раду по списку партии "Самопомощь", но был исключен из ее фракции 31 августа 2015 года из-за голосования в поддержку изменений Конституции. 31 марта 2016 года стало известно, что Кривенко вместе с соратником Павлом Кишкарем вошел во фракцию "Блока Петра Порошенко", чем помог сохранить коалицию.

В апреле того же года депутаты вступили в "Народный Рух".

НРУ был создан в конце 80-х годов как общественно-политическая организация. В 1993 году "Рух" стал партией, ее возглавил Вячеслав Черновол. После его гибели партию возглавляли Геннадий Удовенко, Борис Тарасюк и Василий Куйбида.

Рейтинг Кривенко не известен, потому что социологи еще не включали его в свои опросники.