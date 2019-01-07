В Софии Киевской в честь Томоса провели третье богослужение за время независимости

На литургии представили Томос о признании канонической автокефалии ПЦУ.

В Софии Киевской в честь Томоса провели третье богослужение за время независимости
Собор Святой Софии
Фото: facebook.com/epifaniy

Томос об автокефалии Православной церкви Украины выставлен в Софии Киевской.

В 10 часов утра там началось Рождественское служение во главе с митрополитом Киевским и всей Украины Епифанием (Думенко). Участие в церемонии приняли президент Петр Порошенко, глава Верховной Рады Андрей Парубий, члены правительства.

На литургии представили Томос о признании канонической автокефалии единой поместной Православной церкви Украины как одной из 15 поместных православных церквей. Его занесли в собор митрополит Епифаний и президент Порошенко.

Это всего лишь третье богослужение в Софии Киевской за время независимости.

"В Святой Софии с 1929 года, когда храм был закрыт атеистической советской властью можно посчитать только два полных литургийных служения. В советский период их вообще не было. Сегодня спрашивал работников музея, и они подтвердили, что было служение при участии Мстислава Скрипника, который возглавил одно служение в начале 90-х, и было литургийное служение в 2008 году", - рассказал в эфире руководитель департамента по делам религий и национальностей Министерства культуры Андрей Юраш в эфире телеканала "Прямой".


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