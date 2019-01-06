Бывшую начальницу фонда приватизации Дарницкого района отправили под суд за растрату

Чиновница подписывала сделки по цене в 4-5 раз ниже реальной стоимости.

Бывшую начальницу фонда приватизации Дарницкого района отправили под суд за растрату
Фото: kievskaya.com.ua

Бывшей начальнице фонда приватизации коммунального имущества Дарницкого района Киева предъявили обвинение в растрате. Дело будет рассматривать Дарницкий райсуд Киева.

Пресс-служба прокуратуры сообщила, что в период с 2007 по 2010 годы чиновница допустила приватизацию 14 объектов коммунального имущества по цене в 4-5 раз ниже их реальной стоимости. В результате общине Киева были нанесены убытки на сумму 12,2 млн гривен.

Например, в 2007 году одна частная фирма купила у Фонда помещения общей площадью 162,5 кв. м за 493,2 тыс. гривен при реальной стоимости 1,75 млн гривен; другая - помещения 50,1 за 68,3 тыс. гривен при стоимости 466,3 тыс. гривен. Подобные сделки проходили также в 2008, 2009 и 2010 годах.

Женщину подозревают по ч.2 ст.364 Уголовного кодекса - злоупотребление служебным положением.

Напомним, Фонд государственного имущества планирует продать 792 объекта в рамках малой приватизации через интернет.


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