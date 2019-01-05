Опубликован перевод текста Томоса об автокефалии ПЦУ
Фото выложил в интернет посол Украины в Турции Андрей Сибига.
В интернете опубликовано перевод текста Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, подписанного Вселенским патриархом Варфоломеем. Фото переведенного текста выложил посол Украины в Турции Андрей Сибига.
Первый абзац составляет вступление, в котором говорится, в частности, о словах апостола Павла: "Вы приступили к горе Сион... и к Церкви перворожденных". Там также отмечается, что хотя Православная церковь и единая, но расположена она в разных местах на земле.
"...Для исцеления постоянно угрожающих расколов и разделов в поместных церквях единомышленно определяем и провозглашаем, чтобы вся православная церковь, расположенная в пределах политически сформированного и полностью независимого государства Украина вместе со священными митрополиями, архиепископиями, еписокопиями, монастырями, приходами... существовала отныне канонически автокефальной, независимой и самоуправляющейся", - говорится в тексте.
Отмечается, что титул предстоятеля Епифания будет определяться как "Блаженнейший Митрополит Киевский и всея Украины". Добавлять или отнимать от титула какие-то части без разрешения Вселенского Патриархата запрещено.
Также Константинополь в Томосе признал ПЦУ своей "дочкой", подтвердил подчинение Вселенскому Патриархату и призвал все православные церкви мира признать украинскую поместную церковь.
Кроме этого, в нем прописаны некоторые установочные моменты Православной церкви Украины.
Официальный перевод текста Томоса ожидается в ближайшее время.
Напомним, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.
Сегодня, 5 января, Вселенский патриарх Варфоломей подписал Томос для ПЦУ. Завтра, 6 января, документ официально вручат митрополиту Епифанию.
7 января предстоятель ПЦУ проведет божественную литургию в Соборе Святой Софии в Киеве. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос.
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05.01.2019 14:20