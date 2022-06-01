ВСУ отбили у врага уже десятки городов и сел Херсонщины: опубликована карта

Вооруженные силы Украины освободили в Херсонской области более 20 населенных пунктов, захваченных роSSийскими оккупантами, и идут вперед.

Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил в эфире национального телемарафона, информирует Апостроф.

“С (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов”, – сказал он.

По словам чиновника, украинские защитники продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.

Он добавил, что регион покинули около половины местных жителей.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал об успехах ВСУ на юге страны. На Херсонском и Запорожском направлениях украинские защитники отбросили оккупантов на значительное расстояние.


Маргарита Лепс, Апостроф

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
РоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕОРоSSияне обстреляли ракетами солнечную электростанцию вблизи Харькова. ВИДЕО
В Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофактВ Киеве начали вручать повестки в армию прямо возле станций метро: фотофакт
Роскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфереРоскосмос написал на обтекателе ракеты-носителя «РоSSия своих не бросает», он сгорит в атмосфере
Мобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повесткуМобилизация: кто и в каких местах имеет право вручить повестку
За пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать БеларусьЗа пособничество Путину: в Верховной Раде решили, как еще можно наказать Беларусь
Блок рекламы


Похожие новости
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 1 июняВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 1 июня
Оккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действийОккупанты концентрируются на наступлении на Славянск: карта боевых действий
РоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — ЗеленскийРоSSия потеряла десятки миллиардов евро, которые теперь не сможет направить на финансирование террора — Зеленский
В 85% деоккупированных городов и поселков восстановлен светВ 85% деоккупированных городов и поселков восстановлен свет
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 31 маяВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 31 мая
Рашисты продолжают штурм и обстрелы украинских городов: обновленная карта боевРашисты продолжают штурм и обстрелы украинских городов: обновленная карта боев
ВСУ ведут ожесточенные сражения за Северодонецк - ситуация тяжелая: карта боевВСУ ведут ожесточенные сражения за Северодонецк - ситуация тяжелая: карта боев
Вторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 30 маяВторжение РФ в Украину: карта боевых действий по состоянию на 30 мая
Проутюжили позиции врага: под Изюмом штурмовики ВСУ уничтожили роту оккупантовПроутюжили позиции врага: под Изюмом штурмовики ВСУ уничтожили роту оккупантов
Количество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – ШмыгальКоличество погибших гражданских в десятки раз превышает потери среди ВСУ – Шмыгаль
Последние новости
Подгружаем последние новости