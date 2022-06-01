ВСУ отбили у врага уже десятки городов и сел Херсонщины: опубликована карта

Вооруженные силы Украины освободили в Херсонской области более 20 населенных пунктов, захваченных роSSийскими оккупантами, и идут вперед.

Об этом глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил в эфире национального телемарафона, информирует Апостроф .

“С (стороны) Днепропетровской области освобождены более 20 населенных пунктов”, – сказал он.

По словам чиновника, украинские защитники продолжают идти вперед, освобождая Херсонщину.

Он добавил, что регион покинули около половины местных жителей.

Ранее советник министра внутренних дел Вадим Денисенко рассказал об успехах ВСУ на юге страны. На Херсонском и Запорожском направлениях украинские защитники отбросили оккупантов на значительное расстояние.