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2022-06-07
В Вооруженные силы Беларуси начали тренировки по переводу с мирного на военное время
Накануне в стране продлили проверку боевой готовности войск, информирует
© Министерство обороны республики Беларусь
Вооруженные силы Беларуси начались занятия по боевой готовности по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время, сообщила во вторник пресс-служба белорусского Минобороны.
«Общая направленность занятий состоит в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время», - говорится в официальном
Ирина Знась, ZN.ua