В Вооруженные силы Беларуси начали тренировки по переводу с мирного на военное время

Вооруженные силы Беларуси начались занятия по боевой готовности по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время, сообщила во вторник пресс-служба белорусского Минобороны.

«Общая направленность занятий состоит в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время», - говорится в официальном сообщении .