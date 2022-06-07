В Вооруженные силы Беларуси начали тренировки по переводу с мирного на военное время

Накануне в стране продлили проверку боевой готовности войск, информирует ZN.ua.

В Вооруженные силы Беларуси начали тренировки по переводу с мирного на военное время
© Министерство обороны республики Беларусь

Вооруженные силы Беларуси начались занятия по боевой готовности по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время, сообщила во вторник пресс-служба белорусского Минобороны.

«Общая направленность занятий состоит в проведении комплекса последовательных тренировок со всеми категориями военнослужащих, подразделениями, воинскими частями, соединениями, органами военного управления по организованному выполнению мер по переводу с мирного на военное время», - говорится в официальном сообщении.


Ирина Знась, ZN.ua





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