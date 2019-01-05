В ПЦУ перешли более 40 приходов УПЦ МП, - Парубий

По его словам, юридическая процедура перехода пока недоработана.

В ПЦУ перешли более 40 приходов УПЦ МП, - Парубий
Фото: Диана Буцко

Более 40 приходов УПЦ МП перешли к поместной Православной церкви в Украине. Об этом глава Верховной Рады Украины Андрей Парубий заявил в комментарии украинским СМИ после завершения торжественного богослужения в соборе святого Георгия в Стамбуле перед подписанием Томоса об автокефалии Православной церкви Украины, пишет УНИАН.

"Мы уже имеем более 40 приходов, которые перешли (с УПЦ Московского патриархата в Православной церкви Украины - ред.). Но сегодня юридически не упорядочено куда собственно переходить, потому что нет юридически завершенной процедуры", - заявил он.

По словам Парубия, все процедуры по созданию Православной церкви Украины завершатся после получения Томоса об автокефалии.

"Я планирую, возможно, уже в ближайшую сессионную неделю предложить законопроект, который подготовлен, который есть в ВР, который уже был утвержден комитетом, предложить его на рассмотрение ВР, чтобы мы смогли упорядочить и дать очень четкие юридические процедуры перехода церквей Московского патриархата в украинскую православную поместную церковь", - заявил председатель ВР.

Парубий выразил надежду, что уже в январе на ближайшей сессии эти процедуры будут юридически урегулированы.

Напомним, сегодня Томос для ПЦУ подписал Вселенский патриарх Варфоломей. Завтра, 6 января, документ официально вручат митрополиту Епифанию.

7 января предстоятель ПЦУ проведет божественную литургию в Соборе Святой Софии в Киеве. Во время богослужения в соборе будет находиться Томос.


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