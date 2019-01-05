Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса

Официальное подписание Томоса начнется 5 января, а 6 января он будет вручен митрополиту Епифанию.

Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса
Фото: #twitter#.com/andriyparubiy

Украинская делегация прибыла в Стамбул для получения Томоса Вселенского Патриарха об автокефалии Православной Церкви Украины.

"Едем к Его Святейшеству Вселенскому Патриарху Варфоломею со словами искренней благодарности от всего украинского народа за историческое решение о предоставлении Томоса Автокефальной Поместной Православной Церкви Украины", - написал Президент Украины Петр Порошенко в Twitter утром 5 января.

В Стамбул прибыл также предстоятель Православной Церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний. Среди членов делегации - спикер Верховной Рады Украины Андрей Парубий, третий президент Украины Виктор Ющенко, министр обороны Степан Полторак.

На 5 января запланирована встреча делегации со Вселенским Патриархом Варфоломеем. В рамках визита также состоится встреча с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Участники делегации примут участие в церемонии подписания Томоса и в молитве в Патриаршем храме Св.Георгия. По завершению процедуры подписания Томоса прозвучат заявления: Вселенского Патриарха Варфоломея, Митрополита Киевского и всея Украины Епифания, президента Украины Порошенко.

6 января Порошенко, Парубий и члены делегации примут участие в Церемонии вручения Томоса, Божественной Литургии, а также в Церемонии освящения воды в заливе "Золотой Рог". Кроме этого, члены делегации посетят могилу украинского политического деятеля Владимира Мурского на Католическом кладбище.

Напомним, 15 декабря 2018 года была создана Православная церковь в Украине, объединившая УПЦ Киевского патриархата, УАПЦ и часть УПЦ Московского патриархата. Ее предстоятелем был избран епископ Епифаний, получивший титул митрополита Киевского и всея Украины. Раньше такой титул был у Онуфрия.

Официальное подписание Томоса об автокефалии поместной ПЦУ начнется 5 января, а 6 января после божественной литургии он будет вручен митрополиту Епифанию.


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