У Туреччині затримали людину, яка ймовірно заклала бомбу у Стамбулі

Турецька поліція затримала людину, яка, ймовірно, залишила на вулиці Істікляль у туристичному районі Бейоглу в Стамбулі бомбу, яка була приведена в дію в неділю, внаслідок чого загинули шестеро людей і понад 50 отримали поранення. Про це заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, передає Anadolu Agency .

«Людину, яка залишила в Бейоглу бомбу, затримали співробітники Управління безпеки Стамбула. Він на допиті», – цитує видання міністра у ніч проти 14 листопада.

Сойлу також зазначив, що слідство має докази, які вказують на те, що сліди теракту ведуть до Сирії і до нього причетні курдські угруповання, визнані Анкарою терористичними.

Нагадаємо, вибух у туристичному районі Стамбула пролунав 13 листопада вдень. Генеральна прокуратура Стамбула кваліфікувала його як терористичний акт.