У Туреччині затримали людину, яка ймовірно заклала бомбу у Стамбулі

Глава турецького МВС Сулейман Сойлу сказав, що «сліди теракту ведуть до Сирії», інформує ZN.ua.

У Туреччині затримали людину, яка ймовірно заклала бомбу у Стамбулі
© War Monitor / Twitter

Турецька поліція затримала людину, яка, ймовірно, залишила на вулиці Істікляль у туристичному районі Бейоглу в Стамбулі бомбу, яка була приведена в дію в неділю, внаслідок чого загинули шестеро людей і понад 50 отримали поранення. Про це заявив глава МВС Туреччини Сулейман Сойлу, передає Anadolu Agency.

«Людину, яка залишила в Бейоглу бомбу, затримали співробітники Управління безпеки Стамбула. Він на допиті», – цитує видання міністра у ніч проти 14 листопада.

Сойлу також зазначив, що слідство має докази, які вказують на те, що сліди теракту ведуть до Сирії і до нього причетні курдські угруповання, визнані Анкарою терористичними.

Нагадаємо, вибух у туристичному районі Стамбула пролунав 13 листопада вдень. Генеральна прокуратура Стамбула кваліфікувала його як терористичний акт.


Юлія Лавришин, ZN.ua





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