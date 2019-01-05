Боевики обстреляли хутор Вильный на Луганском направлении

С начала суток роSSийские оккупационные войска один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, не применяя вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил в Фейсбуке.

"Опорные пункты наших войск были обстреляны из гранатометов различных систем и стрелкового оружия в районе хутора Вильный на Луганском направлении. Вследствие обстрелов роSSийско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил получил повреждения", - говорится в сообщении.

В штабе подчеркивают, что ВСУ продолжают контролировать противника на линии соприкосновения, соблюдая при этом условия полного прекращения огня.

"Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных",- отмечается в сообщении.

Напомним, украинские военные освободили хутор Вильный, который находился под контролем боевиков, в сентябре прошлого года.