Порошенко задекларировал почти 549 млн гривен дивидендов от "слепого" траста

Соответствующие доходы задекларированы Президентом 1 января 2019 года.

Порошенко задекларировал почти 549 млн гривен дивидендов от "слепого" траста
Фото: www.vinnitsa.info

Президент Петр Порошенко задекларировал получение дивидендов в размере 548 млн 678 тыс 680 грн от трастового управляющего Rothschild Trust Schweiz AG. В "слепом" трасте под управлением Rothschild находится доля Порошенко в кондитерской корпорации Roshen.

Соответствующее сообщение о существенном изменении в имущественном состоянии опубликовано главой государства в Едином государственном реестре деклараций, сообщает Интерфакс-Украина.

Соответствующие доходы задекларированы Президентом 1 января 2019 года.

Также в сообщении содержится информация о получении Петром Порошенко дивидендов от ПАО ЗНКИФ "Прайм Эссетс Капитал" в размере 24 млн 217 тыс 129 грн.

В реестре также зафиксировано получение от Rothschild Trust Schweiz AG предыдущего транша дивидендов в размере 556 млн 742 тыс 460 грн, которое Петр Порошенко задекларировал 26 декабря 2018 года.

Как сообщалось, трастовый управляющий Rothschild Trust (Schweiz) рассмотрел результаты многолетней деятельности по управлению корпорацией Roshen и впервые за три года принял решение перечислить Петру Порошенко дивиденды в размере более 556,7млн грн, из которых в бюджет будет уплачено почти 60 млн грн налогов, из них военный сбор составит около 8 млн грн.


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