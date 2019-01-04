Начало года в Керчи ознаменовалось "мусорным коллапсом"

РоSSийские власти города ситуацию с невывозом мусора пока не комментируют.

В городе Керчь в аннексированном РФ Крыму после Нового года переполнены мусорные контейнеры и территории рядом с ними, пишет Крым.Реалии.

Так, сообщается, что такая ситуация возникла из-за не вывоза мусора коммунальными службами всех районов города.

Фото: Крым.Реалии

Отмечается, что на некоторых центральных улицах Керчи мусор начали складывать прямо на пешеходных зонах.

Фото: Крым.Реалии

На центральном рынке Керчи горы мусора находятся рядом с торговыми рядами, где торгуют овощами и фруктами, а также рядом с корпусом, где производят продажу молочных продуктов.

Фото: Крым.Реалии

Фото: Крым.Реалии

РоSSийские власти города официально ситуацию с невывозом мусора пока не комментируют.

Напомним, около года "мусорный кризис" продолжался во Львове. Проблемы с вывозом мусора летом 2016 года возникли в связи с закрытием городской свалки.