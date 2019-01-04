Мураев подал в суд на ЦИК из-за ликвидации избирательных участков в РоSSии

Нардеп требует признать решение недействительным.

Народный депутат, лидер партии "Наши" Евгений Мураев подал административный иск к Центральной избирательной комиссии Украины с требованием признать недействительным постановление о ликвидации заграничных избирательных участков на территории РоSSийской Федерации.

Об этом он сообщил в Фейсбуке.

"Сегодня мы - партия "Наши" - подали административный иск о признании действий Центризбиркома противоправными и отмене ее решения №274 от 31.12.2018 г... Мы требуем от суда отменить незаконное решение и обязать ответчика обеспечить возможность каждому гражданину Украины, который 31 марта 2019 будет находиться на территории других государств, проголосовать на очередных выборах президента", - написал Мураев.

Он также опубликовал фотокопию своего иска, поданного в Шестой апелляционный административный суд Киева . Ответчиком назван ЦИК.

"Прошу... признать противоправными действия Центральной избирательной комиссии по ликвидации избирательных участков №900075, №900077, №900078, №900117, №900118. Признать противоправным и недействительным постановление Центральной избирательной комиссии №274 от 31 декабря 2018 года… Обязать ответчика предпринять меры по обеспечению беспрепятственной реализации каждым гражданином Украины, который 31 марта 2019 года будет находиться на территории других государств, своего права голоса на очередных выборах президента Украины 31 марта 2019 года", - говорится в иске.

Напомним, 31 декабря на заседании ЦИК решил ликвидировать избирательные участки в дипломатических учреждениях на территории РФ , а именно - в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске. В связи с этим украинцам в РоSSии предлагается ехать голосовать в Тбилиси, Астану или Хельсинки.

На территории РоSSии проживает около 3 млн украинцев.