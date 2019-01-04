Международные эксперты ветировали 8 кандидатов в Антикоррупционный суд

У членов совета возникли сомнения в добропорядочности лидеров рейтинга.

Общественный совет международных экспертов поставил под сомнение кандидатуры 8 претендентов в Антикоррупционный суд. Об этом сообщает Центр противодействия коррупции в своем аккаунте в Твиттере.

"Общественный совет международных экспертов поставил под сомнение 8 кандидатов в Антикоррупционного суда - Тишко, Заец, Мартынов, Голуб, Кулинич, Квятковский, Штульман, Загородний", - сказано в сообщении.

После полуторачасового обсуждения в закрытом режиме совет решил ветировать эти кандидатуры. Теперь совет обратится в ВККСУ, чтобы совместно провести заседание и проголосовать, соответствуют ли эти кандидаты критериям добропорядочности и профессионализма.

Громадська рада міжнародних експертів поставила під сумнів 8 кандидатів до антикорсуду — Тішко, Заєць, Мартинов, Голуб, Кулініч, Квятковський, Штульман, Загородній. ГРМЕ перервала трансляцію для обговорення. Експерти вирішать, чи виносити кандидатури на спільне засідання із ВККС. pic.twitter.com/3nMvH3ruhI — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) 4 січня 2019 р.

По состоянию на начало января в конкурсе в Высший антикоррупционный суд и Аппеляционную палату этого суда оставалось 81 и 32 кандидаты соответственно.

Отсеянный Дмитрий Тишко после первого этапа квалификационного оценивания входит в тройку лидеров конкурса в ВАКС. Евгений Мартынов - 12-й, Оксана Голуб - 23-я.

Юрий Кулинич - первый в рейтинге в Апелляционную палату ВАКС, Тарас Заец - 6-й, Квятковский - 13-й, Загородний - 20-й, Штульман - 23-й.

Напомним, в ноябре 2018 Высшая квалификационная комиссия судей Украины избрала шестерых членов Общественного совета международных экспертов (ОСМЭ), которые будут заниматься отбором судей Высшего антикоррупционного суда.

В общем документы на должность судьи подали 342 кандидата, из них 240 в суды первой инстанции, 102 - в апелляционную палату. Всего в Высший антикоррупционного суда планируют набрать 39 судей, из них - 12 в Апелляционную палату.