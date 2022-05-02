Для возобновления работы ВСП нужно назначить десять новых членов: эксперты рассказали, как это можно сделать сейчас

Нужно, чтобы Этический совет завершил отбор кандидатов, а ВР разрешила судьям и другим субъектам назначения проводить голосование онлайн, информирует ZN.ua.

Для возобновления работы ВСП нужно назначить десять новых членов: эксперты рассказали, как это можно сделать сейчас
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В Высшем совете правосудия осталось работать пятеро членов — Виктор Грищук, Оксана Блаживская, Виталий Салихов, Инна Плахтий, а также председатель Верховного суда Всеволод Князев. По Конституции, ВСП полномочен при наличии как минимум 15 членов. Следовательно, чтобы восстановить работу ВСП, надо назначить еще десять новых членов. Об этом в своем материале для ZN.UA пишут эксперты Михаил Жерняков и Галина Чижик.

Они напоминают, что в 2021 году стартовали сразу три конкурса на должности в ВСП:

  • конкурс на одну вакантную должность по квоте юридических вузов;
  • конкурс на две вакантные должности по квоте Верховной Рады;
  • конкурс на вакантные должности по квоте съезда судей (на сегодняшний день речь идет о восьми вакантных местах).

Сегодня на эти должности претендуют 33 кандидата, в частности 17 судей. В декабре-январе Этический совет собрал о них информацию и даже провел первые восемь собеседований 21 и 23 февраля, как раз накануне роSSийского вторжения. Уже 24 февраля Этический совет сообщил о переносе всех запланированных собеседований. Таким образом, процесс заморозился.

"Сейчас у Этического совета отсутствуют препятствия для восстановления собеседований с кандидатами, с учетом того, что информация о них уже собрана, а такие собеседования можно полностью провести в дистанционном режиме с использованием средств видеосвязи", — говорится в материале.

Эксперты отмечают, что этих кандидатов может быть вполне достаточно, чтобы восстановить полномочия ВСП, то есть назначить в Высший совет правосудия сразу десять членов.

"Конечно, мы не можем заранее предусмотреть, сколько именно кандидатов из 33 порекомендует Этический совет. Впрочем, независимый анализ общественных организаций дает повод к оптимизму", — пишут они.

С учетом того, что конкурсы на должности в ВСП по квотам разных субъектов фактически ничем не отличаются, за исключением конкурса по квоте съезда судей, в котором могут принимать участие только судьи или судьи в отставке, также можно позволить другим субъектам, имеющим вакантные должности в ВСП, как, например президенту, осуществить назначение кандидатов, которых рекомендует Этический совет.

Единственный оставшийся проблемный вопрос, — как провести съезд судей в условиях военного положения.Обычно съезд судей предусматривает многодневную конференцию в Киеве при участии около 300 судей со всей Украины. Собрать 300 судей в одном месте сейчас чрезвычайно рискованно, тем более что представителям с юга и востока добраться до столицы может быть проблематично. Поэтому лучшим решением будет провести съезд в дистанционном режиме и выбрать будущих членов ВСП онлайн. Для этого надо внести несколько точечных изменений в закон о судоустройстве.

"Восстановить работу ВСП, не нарушая Конституцию и в духе начатой в прошлом году реформы, можно быстро и без чрезвычайных усилий. Для этого лишь нужно, чтобы Этический совет, который уже возвращается к работе, завершил отбор кандидатов, а Верховная Рада позволила судьям и другим субъектам назначения проводить голосование онлайн. Если бы эти процессы удалось запустить уже сейчас, в июне ВСП мог бы восстановить работу", - подытожили специалисты.


Виктория Хмилевская, ZN.ua

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