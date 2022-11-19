Візовий режим із Росією: за чотири місяці візи в Україну отримали десять росіян

Питання щодо доцільності обмеження подорожей росіян до нашої країни порушувалося ще до повномасштабної війни, інформує ZN.ua.

Візовий режим із Росією: за чотири місяці візи в Україну отримали десять росіян
© Фото: Держприкордонслужба України

Право на в'їзд до України за чотири місяці дії візового режиму отримали десять громадян РФ, повідомляє «Громадське» з посиланням на відповідь Міністерства закордонних справ України.

Візи росіянам оформили закордонні дипломатичні установи України.

Візовий режим із РФ діє в Україні з 1 липня 2022 року, обмеження подорожей росіян до нашої країни продиктовані безпековими вимогами у відповідь на повномасштабне російське вторгнення 24 лютого.

Росіяни не можуть подати документи на візи в посольствах та консульствах України в РФ – дипустанови зачинені з березня.

Раніше оформити візу можна було через центри компанії VFS Global, але зараз діяльність компанії у РФ припинена. Єдиний спосіб отримати візу для в'їзду в Україну – звернутися до українських дипустанов у третіх країнах.


Ольга Чекіс, ZN.ua





Интересные новости
Кулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорівКулеба: Ракети – відповідь Росії у питанні переговорів
Окупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з КримуОкупанти перенесли окупаційну адміністрацію до Генічеська з надією на підкріплення з Криму
Падіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомоПадіння ракет у Польщі: Україну вирішили допустити до розслідування інциденту, що відомо
ЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІЄС невдовзі представить новий пакет санкцій проти РФ та Білорусі – ЗМІ
Зима сильно змінить умови війни — британська розвідкаЗима сильно змінить умови війни — британська розвідка
Блок рекламы


Похожие новости
Більшість країн АТЕС засудили вторгнення РФ в Україну, але «були й інші погляди та різні оцінки ситуації»Більшість країн АТЕС засудили вторгнення РФ в Україну, але «були й інші погляди та різні оцінки ситуації»
Білий дім: США не підштовхують Зеленського до переговорів з РосієюБілий дім: США не підштовхують Зеленського до переговорів з Росією
Якщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас – Моравецький про падіння ракети у ПшеводувіЯкщо не будемо підтримувати Україну, війна прийде до нас – Моравецький про падіння ракети у Пшеводуві
Росіяни цієї ночі розстріляли родину з дітьми в Запорізькій області — ЗМІРосіяни цієї ночі розстріляли родину з дітьми в Запорізькій області — ЗМІ
Через це страшне місце пройшли сотні людей: ексклюзивні фото з катівні росіян у ХерсоніЧерез це страшне місце пройшли сотні людей: ексклюзивні фото з катівні росіян у Херсоні
"Заплановано візит": розвідники дізналися, про що білоруси будуть домовлятися з Іраном"Заплановано візит": розвідники дізналися, про що білоруси будуть домовлятися з Іраном
Росіяни вербують до ПВК “Вагнера” працівників заводів і примусово відправляють на війну медиків на Луганщині — ГенштабРосіяни вербують до ПВК “Вагнера” працівників заводів і примусово відправляють на війну медиків на Луганщині — Генштаб
У МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорівУ МЗС України порівняли росіян з терористами ІДІЛ після зізнання, що РФ атакує енергетику заради переговорів
Блінкен запевнив, що США і надалі підтримуватимуть УкраїнуБлінкен запевнив, що США і надалі підтримуватимуть Україну
Гаага винесла остаточний вердикт у справі МН17: хто з росіян отримає довічне ув'язненняГаага винесла остаточний вердикт у справі МН17: хто з росіян отримає довічне ув'язнення
Последние новости
Подгружаем последние новости