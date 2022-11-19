Візовий режим із Росією: за чотири місяці візи в Україну отримали десять росіян
Питання щодо доцільності обмеження подорожей росіян до нашої країни порушувалося ще до повномасштабної війни, інформує
Право на в'їзд до України за чотири місяці дії візового режиму отримали десять громадян РФ, повідомляє «
Візи росіянам оформили закордонні дипломатичні установи України.
Візовий режим із РФ діє в Україні з 1 липня 2022 року, обмеження подорожей росіян до нашої країни продиктовані безпековими вимогами у відповідь на повномасштабне російське вторгнення 24 лютого.
Росіяни не можуть подати документи на візи в посольствах та консульствах України в РФ – дипустанови зачинені з березня.
Раніше оформити візу можна було через центри компанії VFS Global, але зараз діяльність компанії у РФ припинена. Єдиний спосіб отримати візу для в'їзду в Україну – звернутися до українських дипустанов у третіх країнах.