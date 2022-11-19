Візовий режим із Росією: за чотири місяці візи в Україну отримали десять росіян

Право на в'їзд до України за чотири місяці дії візового режиму отримали десять громадян РФ , повідомляє « Громадське » з посиланням на відповідь Міністерства закордонних справ України.

Візи росіянам оформили закордонні дипломатичні установи України.

Візовий режим із РФ діє в Україні з 1 липня 2022 року, обмеження подорожей росіян до нашої країни продиктовані безпековими вимогами у відповідь на повномасштабне російське вторгнення 24 лютого.

Росіяни не можуть подати документи на візи в посольствах та консульствах України в РФ – дипустанови зачинені з березня.