Іспанія підготувала десять екіпажів танків Leopard 2

В Іспанії десять українських екіпажів заершили навчання з управління танками Leopard 2. Навчання проводились протягом чотирьох тижнів в Національному навчальному центрі в Сарагосі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії в Twitter .

Зазначається, що навчання пройшли 55 українських військових віком від 21 до 60 років. Додатково підготували 15 техніків, п'ять з яких є фахівцями з механіки, п'ять — з електроніки і ще п'ять — зі зброї.

Навчання проходили 12 годин шість днів на тиждень. Крім теоретичної частини, військові вчилися на тренажерах та на маневровому полігоні.