Іспанія підготувала десять екіпажів танків Leopard 2

Навчання тривали чотири тижні.

Іспанія підготувала десять екіпажів танків Leopard 2
© Міністерство оборони Іспанії/Twitter

В Іспанії десять українських екіпажів заершили навчання з управління танками Leopard 2. Навчання проводились протягом чотирьох тижнів в Національному навчальному центрі в Сарагосі. Про це повідомляє прес-служба Міністерства оборони Іспанії в Twitter.

Зазначається, що навчання пройшли 55 українських військових віком від 21 до 60 років. Додатково підготували 15 техніків, п'ять з яких є фахівцями з механіки, п'ять — з електроніки і ще п'ять — зі зброї.

Навчання проходили 12 годин шість днів на тиждень. Крім теоретичної частини, військові вчилися на тренажерах та на маневровому полігоні.

Esta semana, 10 tripulaciones de ?? militares ucranianos terminan en #Zaragoza la formaci?n para el manejo de los Leopard 2 A4. Durante 4 semanas, han recibido instrucci?n t?cnica y t?ctica para formar unidades operativas y completar ?? ??tareas de mantenimiento.
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— Ministerio Defensa (@Defensagob) March 13, 2023


Оксана Лебедина, ZN.ua





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