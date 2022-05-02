Завтра французские эксперты приступят к экспертизе ДНК тел в Буче

Французская группа остается в Украине еще на 10 дней, потом будет ротация.

Французы эксперты помогают украинским коллегам, а завтра они должны начать экспертизы ДНК тел в Буче.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет Укринформ.

“Французы, они не в общей следственной группе, но помогают экспертами здесь, украинской стороне. Они заехали давно и давно должны были уехать, но остались. И с завтрашнего дня они начинают экспертизы ДНК в Буче. То есть французская группа остается с нами еще дней на 10, потом будет ротация, и снова французы будут”, – сказала она.

Венедиктова уточнила, что литовцы, входящие в состав совместной следственной группы, должны приехать на этой неделе.

“Литва будет, я так понимаю, во вторник. Они к нам приезжают и начинают проводить расследование в рамках этой совместной следственной группы. И они с нами расследуют – и для нашего производства, и для собственного. Допросы переселенцев – они смогут сделать их там себе, и мы можем использовать их результаты, и они используют эти результаты. То есть, мы экономим временный и человеческий ресурс и быстро двигаемся”, – проинформировала глава Офиса генерального прокурора.

По ее словам, украинской стороне также помогает группа словаков, работающих с нашими правоохранителями и помогающих в расследовании.

Напомним, в апреле Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам военных преступлений в отношении французских граждан в Украине.

С 11 апреля в Украине работают два французских судмедэксперта и около 15 жандармов.