Завтра французские эксперты приступят к экспертизе ДНК тел в Буче

Французская группа остается в Украине еще на 10 дней, потом будет ротация.

Завтра французские эксперты приступят к экспертизе ДНК тел в Буче
Фото: Макс Требухов

Французы эксперты помогают украинским коллегам, а завтра они должны начать экспертизы ДНК тел в Буче.

Об этом в эфире украинских телеканалов заявила генеральный прокурор Ирина Венедиктова, пишет Укринформ.

“Французы, они не в общей следственной группе, но помогают экспертами здесь, украинской стороне. Они заехали давно и давно должны были уехать, но остались. И с завтрашнего дня они начинают экспертизы ДНК в Буче. То есть французская группа остается с нами еще дней на 10, потом будет ротация, и снова французы будут”, – сказала она.

Венедиктова уточнила, что литовцы, входящие в состав совместной следственной группы, должны приехать на этой неделе.

“Литва будет, я так понимаю, во вторник. Они к нам приезжают и начинают проводить расследование в рамках этой совместной следственной группы. И они с нами расследуют – и для нашего производства, и для собственного. Допросы переселенцев – они смогут сделать их там себе, и мы можем использовать их результаты, и они используют эти результаты. То есть, мы экономим временный и человеческий ресурс и быстро двигаемся”, – проинформировала глава Офиса генерального прокурора.

По ее словам, украинской стороне также помогает группа словаков, работающих с нашими правоохранителями и помогающих в расследовании.

Напомним, в апреле Антитеррористическая прокуратура Франции начала четыре расследования по фактам военных преступлений в отношении французских граждан в Украине.

С 11 апреля в Украине работают два французских судмедэксперта и около 15 жандармов.



Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Украина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победеУкраина может подать заявку в НАТО: глава Пентагона сделал заявление о будущей победе
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
За минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданскиеЗа минувшую ночь было совершено 35 авиаударов по заводу "Азовсталь", пострадали гражданские
Убивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФУбивал украинцев и сам был ликвидирован: на войне в Украине погиб высокопоставленный офицер армии РФ
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
Блок рекламы


Похожие новости
РоSSия сменила тактику, следующая неделя определит ход войны – экспертыРоSSия сменила тактику, следующая неделя определит ход войны – эксперты
Британские эксперты помогут расследовать военные преступления РоSSии в Украине – МИДБританские эксперты помогут расследовать военные преступления РоSSии в Украине – МИД
Военным РФ, совершавшим зверства в Буче, "светит" пожизненное - Агент Украины в суде ООНВоенным РФ, совершавшим зверства в Буче, "светит" пожизненное - Агент Украины в суде ООН
Именно роSSийские солдаты ездили и ходили мимо тел убитых в Буче, - американские СМИ обнародовали видеодоказательствоИменно роSSийские солдаты ездили и ходили мимо тел убитых в Буче, - американские СМИ обнародовали видеодоказательство
CNN опубликовал очередное видеоподтверждение зверств россиян в БучеCNN опубликовал очередное видеоподтверждение зверств россиян в Буче
Обнародованы имена 10 роSSийских военнослужащих, подозреваемых в пытках людей в Буче, – ВенедиктоваОбнародованы имена 10 роSSийских военнослужащих, подозреваемых в пытках людей в Буче, – Венедиктова
Оккупанты хотят провести завтра в Мариуполе так называемый "пресстур": в разведке рассказали деталиОккупанты хотят провести завтра в Мариуполе так называемый "пресстур": в разведке рассказали детали
Следующие несколько недель могут оказаться решающими для Украины - военные экспертыСледующие несколько недель могут оказаться решающими для Украины - военные эксперты
В Буче оккупанты убивали мирных жителей оружием времен Первой мировой войны: фотоВ Буче оккупанты убивали мирных жителей оружием времен Первой мировой войны: фото
Украине нужно предоставить современное оружие, чтобы не допустить повтора зверств РФ, как в Буче – постпред США при ОБСЕУкраине нужно предоставить современное оружие, чтобы не допустить повтора зверств РФ, как в Буче – постпред США при ОБСЕ
Последние новости
Подгружаем последние новости