HIMARS «скоро вступят в бой», ВСУ заканчивают обучение

Сейчас украинские военные заканчивают обучение по работе на реактивных системах залпового огня HIMARS, и скоро они вступят в бой. Об этом во вторник сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, выступая в Вашингтоне в Центре новой американской безопасности (CNAS), пишет «Голос Америки» , информирует ZN.ua .

По словам Каля, Пентагон знает, что у роSSийской армии есть артиллерийское преимущество на востоке Украины. «Это правда, что у русских значительно больше артиллерийских возможностей», – сказал он. Проблема в том, что раньше Украина зависела от артиллерийских систем советского времени, тогда как количество боеприпасов к ним ограничено. Отсюда и решение перейти на поставки артиллерийских систем, используемых в странах НАТО.