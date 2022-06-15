HIMARS «скоро вступят в бой», ВСУ заканчивают обучение

По словам замминистра обороны США Колина Каля, Путину не удастся достичь своих целей в Украине

HIMARS «скоро вступят в бой», ВСУ заканчивают обучение
© The Denver Post

Сейчас украинские военные заканчивают обучение по работе на реактивных системах залпового огня HIMARS, и скоро они вступят в бой. Об этом во вторник сказал заместитель министра обороны США по политическим вопросам Колин Каль, выступая в Вашингтоне в Центре новой американской безопасности (CNAS), пишет «Голос Америки», информирует ZN.ua.

По словам Каля, Пентагон знает, что у роSSийской армии есть артиллерийское преимущество на востоке Украины. «Это правда, что у русских значительно больше артиллерийских возможностей», – сказал он. Проблема в том, что раньше Украина зависела от артиллерийских систем советского времени, тогда как количество боеприпасов к ним ограничено. Отсюда и решение перейти на поставки артиллерийских систем, используемых в странах НАТО.

Также замминистра обороны США сказал, что украинские военные уже фактически заканчивают обучение на реактивных системах залпового огня HIMARS и «что эти системы скоро вступят в бой».


Юлия Лавришин, ZN.ua





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