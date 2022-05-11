"Этот просчет привел к непомерным потерям": эксперты рассказали о главном провале рф во время вторжения в Украину

Путин не смог объявить об ожидаемом военном успехе после вторжения в Украине в часть парада

Рф сильно недооценила возможности сопротивления Украины и ее планирование по удачному для оккупантов сценарию привели к очевидным оперативным ошибкам. Об этом сообщает Минобороны Британии в традиционной сводке 10-го мая.

Поэтому путин не смог объявить об ожидаемом военном успехе после вторжения в Украине в часть парада на девятое мая. Весьма вероятно, что план вторжения рф был основан на ошибочном предположении, что она встретит ограниченное сопротивление и сможет быстро окружить и обойти населенные пункты.

Данное рассуждение поставило силы рф в ситуацию, при которой они собирались провести начальную фазу вторжения быстро и с минимальными затратами.

«Этот просчет привел к непомерным потерям и последующему ослаблению оперативной концентрации россии» - добавляют в Минобороны

Мы писали, имея многочисленные преимущества в живой силе и технике, армия страны-оккупанта терпит от защитников Украины катастрофические потери и поражения.

Под влиянием военных неудач россия изменяет свою пропаганду. Об этом сообщает Главное управление разведки Министерства обороны Украины.