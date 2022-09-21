Литва привела війська у підвищену бойову готовність через часткову мобілізацію в Росії

Країна пояснила це наміром запобігти будь-яким провокаціям з боку РФ, інформує ZN.ua.

Литва привела війська у підвищену бойову готовність через часткову мобілізацію в Росії

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про рішення привести війська у підвищену бойову готовність після того, як президент РФ Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Про це Анушаускас написав у Twitter.

Країна намагається запобігти будь-яким провокаціям з боку РФ.

«Оскільки військова мобілізація Росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії», - йдеться у повідомленні.

As Russia's military mobilisation will also take place near our borders, (Kaliningrad region), Lithuania's Rapid Reaction Force is being put on high alert to prevent any provocation from Russia.

— Arvydas Anu?auskas (@a_anusauskas) September 21, 2022


Анастасія Гурін, ZN.ua





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