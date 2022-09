Литва привела війська у підвищену бойову готовність через часткову мобілізацію в Росії

Міністр оборони Литви Арвідас Анушаускас повідомив про рішення привести війська у підвищену бойову готовність після того, як президент РФ Владімір Путін оголосив про часткову мобілізацію в Росії. Про це Анушаускас написав у Twitter .

Країна намагається запобігти будь-яким провокаціям з боку РФ .

«Оскільки військова мобілізація Росії також проводитиметься біля наших кордонів (Калінінградська область), Сили швидкого реагування Литви приведені в стан підвищеної готовності, щоб запобігти будь-яким провокаціям з боку Росії», - йдеться у повідомленні.

