В автономии Боснии и Герцоговины официально перенесли Новый год на 14 января

14 января празднуют Новый год по юлианскому календарю.

В автономии Боснии и Герцоговины официально перенесли Новый год на 14 января
Фото: prm.ua

Правительство Сербской Республики в составе Боснии и Герцоговины приняло решение назначить 14 января выходным в автономии и праздновать в этот день Новый год.

Об этом сообщает телеканал Прямой со ссылкой на Nezavisne Novine.

Предполагается, что в назначенный праздничный день не будут работать республиканские органы власти и организации, органы местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения, а также лица, которые празднуют Новый год по юлианскому календарю.

Как известно, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований - Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

Напомним, что в 2017 году в Украине был принят закон, согласно которому 25 декабря становится выходным днем. При этом Закон не отменяет празднование Рождества 7 января.


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