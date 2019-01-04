В автономии Боснии и Герцоговины официально перенесли Новый год на 14 января
14 января празднуют Новый год по юлианскому календарю.
Правительство Сербской Республики в составе Боснии и Герцоговины приняло решение назначить 14 января выходным в автономии и праздновать в этот день Новый год.
Об этом сообщает телеканал Прямой со ссылкой на Nezavisne Novine.
Предполагается, что в назначенный праздничный день не будут работать республиканские органы власти и организации, органы местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения, а также лица, которые празднуют Новый год по юлианскому календарю.
Как известно, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований - Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.
Напомним, что в 2017 году в Украине был принят закон, согласно которому 25 декабря становится выходным днем. При этом Закон не отменяет празднование Рождества 7 января.
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