Во Львове задержали лесничего при получении $1500 взятки

Чиновник вымогал деньги у бизнесмена за предоставление в аренду земучастка.

Во Львове задержали лесничего при получении $1500 взятки
Фото: npu.gov.ua

Во Львове правоохранители задержали лесничего государственного лесного хозяйства при получении 1500 долларов взятки за предоставление в аренду земельного участка.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

"Установлено, что за предоставление в аренду земельного участка для рекреационных и культурно-оздоровительных целей и дальнейшем не препятствование хозяйственной деятельности фигурант требовал от предпринимателя 1500 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.

Чиновника задержали на территории АЗС вблизи Львова.

Фото: npu.gov.ua

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, будут устанавливаться другие факты противоправной деятельности задержанного.

Следственные действия продолжаются.

Напомним, ранее на Буковине задержали руководителя Черновицкого облуправления лесного и охотничьего хозяйства за "предложение" полицейскому 8 тыс. евро взятки ежемесячно.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Политика

←+Ctrl+→

Интересные новости
США вышли из ЮНЕСКОСША вышли из ЮНЕСКО
США требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американцаСША требуют от РоSSии вернуть задержанного за "шпионаж" американца
Генпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения делГенпрокуратура уличила двух бывших сотрудников Высшего Хозсуда в подтасовке распределения дел
Полиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в ГизеПолиция Египта ликвидировала 40 боевиков, причастных к атаке на автобус в Гизе
Климкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасностиКлимкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасности
Блок рекламы


Похожие новости
Глава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взяткиГлава сельсовета в Одесской области задержан при получении 60 тыс. гривен взятки
В Москве по обвинению в шпионаже задержали американцаВ Москве по обвинению в шпионаже задержали американца
Заммэра Геническа задержали на взятке 28 тысяч гривен
Прокуратура завершила расследование по делу о нападении на табор ромов во ЛьвовеПрокуратура завершила расследование по делу о нападении на табор ромов во Львове
Следователи ГБР задержали начальника отдела полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к взяткамСледователи ГБР задержали начальника отдела полиции в Запорожской области за подстрекательство подчиненного к взяткам
Во Львове участники нескольких группировок пытались захватить редакцию ZAXID.NETВо Львове участники нескольких группировок пытались захватить редакцию ZAXID.NET
В Литве несколько человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу РоSSииВ Литве несколько человек задержали по подозрению в шпионаже в пользу РоSSии
Гройсман: нет контакта с чиновником - нет возможности для взяткиГройсман: нет контакта с чиновником - нет возможности для взятки
Во Львове начался демонтаж аварийной 30-метровой стелы Мемориала СлавыВо Львове начался демонтаж аварийной 30-метровой стелы Мемориала Славы
В Харькове задержали предполагаемого заказчика убийства ветерана АТО ОлешкоВ Харькове задержали предполагаемого заказчика убийства ветерана АТО Олешко
Последние новости
Подгружаем последние новости