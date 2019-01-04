Во Львове задержали лесничего при получении $1500 взятки
Чиновник вымогал деньги у бизнесмена за предоставление в аренду земучастка.
Во Львове правоохранители задержали лесничего государственного лесного хозяйства при получении 1500 долларов взятки за предоставление в аренду земельного участка.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
"Установлено, что за предоставление в аренду земельного участка для рекреационных и культурно-оздоровительных целей и дальнейшем не препятствование хозяйственной деятельности фигурант требовал от предпринимателя 1500 долларов США неправомерной выгоды", - говорится в сообщении.
Чиновника задержали на территории АЗС вблизи Львова.
В рамках уголовного производства, открытого по ч. 3 ст. 368 (принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом) Уголовного кодекса, будут устанавливаться другие факты противоправной деятельности задержанного.
Следственные действия продолжаются.
Напомним, ранее на Буковине задержали руководителя Черновицкого облуправления лесного и охотничьего хозяйства за "предложение" полицейскому 8 тыс. евро взятки ежемесячно.
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