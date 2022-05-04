Во Львове прогремели мощные взрывы: что известно о последствиях прилета роSSийских ракет
РоSSияне нанесли сильные ракетные удары по Львову, стали известны подробности.
Как сообщил в соцсетях мэр города Андрей Садовый, в результате обстрела россиян во Львове были повреждены электроподстанции.
Враг нанес серию ракетных ударов по Львовской области вечером во вторник, 3 мая. Жители Львова писали в соцсетях, что слышали по меньшей мере 5 взрывов. В сети также появились кадры дыма, поднимавшегося над местами попадания ракет во Львове.
Сразу после ударов по городу Садовый сообщил о том, что во Львове начались перебои с электроснабжением. Позже мэр уточнил, что в результате обстрела оккупантов были повреждены три львовские электроподстанции.
По предварительным данным, в результате обстрела были ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь.
Садовый также опубликовал несколько снимков с места прилета ракеты. Мэр уточнил, что спасатели тушат пожар на одной из электроподстанций. По словам Садового, удары также повредили коммунальную инфраструктуру города. Во Львове наблюдаются перебои с водоснабжением, а также с электроснабжением в отдельных медицинских учреждениях.
При этом Садовый подчеркнул, что все службы города продолжают работать.
Стоит отметить, что практически одновременно с ударами по Львову был подтвержден прилет ракеты по Кировоградской области, над Винницей были сбиты две крылатые ракеты оккупантов, и еще одну ВСУ сбили на подлете к Киеву.