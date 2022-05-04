Во Львове прогремели мощные взрывы: что известно о последствиях прилета роSSийских ракет

Во Львове прогремели мощные взрывы: что известно о последствиях прилета роSSийских ракет

РоSSияне нанесли сильные ракетные удары по Львову, стали известны подробности.

Как сообщил в соцсетях мэр города Андрей Садовый, в результате обстрела россиян во Львове были повреждены электроподстанции.

Враг нанес серию ракетных ударов по Львовской области вечером во вторник, 3 мая. Жители Львова писали в соцсетях, что слышали по меньшей мере 5 взрывов. В сети также появились кадры дыма, поднимавшегося над местами попадания ракет во Львове.

Сразу после ударов по городу Садовый сообщил о том, что во Львове начались перебои с электроснабжением. Позже мэр уточнил, что в результате обстрела оккупантов были повреждены три львовские электроподстанции.

По предварительным данным, в результате обстрела были ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь.

Садовый также опубликовал несколько снимков с места прилета ракеты. Мэр уточнил, что спасатели тушат пожар на одной из электроподстанций. По словам Садового, удары также повредили коммунальную инфраструктуру города. Во Львове наблюдаются перебои с водоснабжением, а также с электроснабжением в отдельных медицинских учреждениях.

При этом Садовый подчеркнул, что все службы города продолжают работать.

Стоит отметить, что практически одновременно с ударами по Львову был подтвержден прилет ракеты по Кировоградской области, над Винницей были сбиты две крылатые ракеты оккупантов, и еще одну ВСУ сбили на подлете к Киеву.


Дарья Волкова, politeka.net

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
В РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой заводВ РоSSии продолжают курить в недозволенных местах: в городе Пермь после "хлопка" горел пороховой завод
ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"ВСУ уничтожили роSSийского разведчика с псевдо "Путин"
«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая«Для Путина это примерно выстрел в голову»: возможна ли всеобщая мобилизация в рф 9 мая
Беларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходитБеларусь стягивает военную технику к границе с Польшей: что происходит
"Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш""Есть признаки": Арестович сообщил, что россия готовит для Украины "зерг раш"
Блок рекламы


Похожие новости
"У нас два прилета": глава Днепропетровщины подтвердил атаку и рассказал о разрушениях"У нас два прилета": глава Днепропетровщины подтвердил атаку и рассказал о разрушениях
Ракетные удары РоSSии не остановят оружейную помощь Украине, - ЕрмакРакетные удары РоSSии не остановят оружейную помощь Украине, - Ермак
Украинские защитники ликвидировали уже 24 500 роSSийских захватчиков — Генштаб ВСУУкраинские защитники ликвидировали уже 24 500 роSSийских захватчиков — Генштаб ВСУ
Австралия ввела санкции в отношении сотни роSSийских депутатов и их пособников в ОРДЛОАвстралия ввела санкции в отношении сотни роSSийских депутатов и их пособников в ОРДЛО
Оккупанты ударили ракетами по шести станциям в центре и на западе УкраиныОккупанты ударили ракетами по шести станциям в центре и на западе Украины
ПВО сбило ракеты над Винницей и Киевщиной, в других городах сообщают о взрывах (обновлено)ПВО сбило ракеты над Винницей и Киевщиной, в других городах сообщают о взрывах (обновлено)
Во Львове прогремели мощные взрывыВо Львове прогремели мощные взрывы
В Приднестровье готовятся к эвакуации семей роSSийских офицеров — Генштаб ВСУВ Приднестровье готовятся к эвакуации семей роSSийских офицеров — Генштаб ВСУ
СБУ предотвратила ракетные обстрелы объектов НацгвардииСБУ предотвратила ракетные обстрелы объектов Нацгвардии
Верховная Рада проголосовала за запрет пророSSийских партий в целомВерховная Рада проголосовала за запрет пророSSийских партий в целом
Последние новости
Подгружаем последние новости