Во Львове прогремели мощные взрывы: что известно о последствиях прилета роSSийских ракет

РоSSияне нанесли сильные ракетные удары по Львову, стали известны подробности.

Как сообщил в соцсетях мэр города Андрей Садовый, в результате обстрела россиян во Львове были повреждены электроподстанции.

Враг нанес серию ракетных ударов по Львовской области вечером во вторник, 3 мая. Жители Львова писали в соцсетях, что слышали по меньшей мере 5 взрывов. В сети также появились кадры дыма, поднимавшегося над местами попадания ракет во Львове.

Сразу после ударов по городу Садовый сообщил о том, что во Львове начались перебои с электроснабжением. Позже мэр уточнил, что в результате обстрела оккупантов были повреждены три львовские электроподстанции.

По предварительным данным, в результате обстрела были ранены два человека. Им оказывается медицинская помощь.

Садовый также опубликовал несколько снимков с места прилета ракеты. Мэр уточнил, что спасатели тушат пожар на одной из электроподстанций. По словам Садового, удары также повредили коммунальную инфраструктуру города. Во Львове наблюдаются перебои с водоснабжением, а также с электроснабжением в отдельных медицинских учреждениях.

При этом Садовый подчеркнул, что все службы города продолжают работать.