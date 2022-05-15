Во Львове и области прозвучали шесть взрывов

Сегодня ночью и утром во Львове и области раздавались звуки взрывов и сирены воздушной тревоги. По предварительным данным, было 6 взрывов.

Об этом сообщил в Facebook депутат Львовского городского совета Игорь Зинкевич.

"Внимание! Поступает информация о нескольких взрывах в области Львовской", - написал он.

Во Львовской ОВА уточнили, что ракеты ударили по объекту военной инфраструктуры.

"Сегодня, 15 мая, около 4:30 был ракетный удар по одному из объектов военной инфраструктуры", – говорится в сообщении.

Отмечают, что по состоянию на 8:00 информации о погибших и травмированных нет.

Напомним, за минувшие сутки украинское ПВО уничтожило 8 воздушных целей роSSийских оккупантов, сбив 1 самолет и 7 беспилотников.