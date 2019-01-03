Родственники политзаключенного Панова потеряли с ним связь из-за постанного этапирования

Евгения несколько раз перевозили из Симферопольского СИЗО в другие места заключения.

Родственники политзаключенного Панова потеряли с ним связь из-за постанного этапирования
Евгений Панов
Фото: Радио Свобода

Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Людмила Денисова обратилась к роSSийским властям с просьбой сообщить о местонахождении украинского политзаключенного Евгения Панова, которого этапируют из Симферопольского СИЗО в другое место заключения.

Об этом Денисова написала на своей странице в Фейсбуке.

"Вчера ко мне обратилась Вера Котелянец, мать украинского политзаключенного Евгения Панова, которого ранее удерживали в Симферопольском СИЗО. Евгения уже длительное время этапируют из одного СИЗО в другое, и мать обеспокоена из-за отсутствия связи с ним", - написала Денисова.

Она сообщила, что обратилась к уполномоченному по правам человека в РФ Татьяне Москальковой, директору Федеральной службы исполнения наказаний РФ (ФСИН) Геннадию Корниенко и советнику посланника временного поверенного Украины в РФ Василию Покотило с просьбой сообщить о местонахождении украинца Панова.

Напомним, окккупационный суд в Крыму 13 июля 2018 года приговорил Панова к 8 годам в колонии строгого режима. Жителя Запорожской области Украины обвинили в незаконном хранении и перевозке оружия и боеприпасов и подготовке диверсии. Панов своей вины не признал.


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