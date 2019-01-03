Тимошенко: в Украине 28 лет продолжаются непопулярные реформы с неэффективными последствиями
2019-й, по ее мнению, должен изменить ситуацию.
Лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко предложила по примеру Польши ввести мораторий на поднятие коммунальных тарифов. С такой инициативой она выступила на своей странице в Facebook, напомнив, что "новый год принес украинцам и новые тарифы на отопление, которые для многих являются неподъемными.
«Украинская власть в последние годы неустанно повторяет, что она проводит безумные реформы. Но все эти реформы, если отбросить спекулятивную риторику, направлены против людей. Рост цен и тарифов, инфляция, развал целых государственных систем (здравоохранение, образование, наука и т.п.) - это прямые последствия таких «реформ», - считает лидер «Батькивщины».
По ее словам, в соседней Польше накануне нового года Сейм специально собрался на экстренное заседание, на котором ввел мораторий на подорожание электроэнергии для потребителей, запретил поднимать тарифы.
«Нашим «реформаторам» такой «популизм» и не снился. Срочно они собираются только на дерибан бюджетных средств. И щеголяют непопулярными реформами. Так сделайте хотя бы одну популярную. Хотя бы для примера. У нас 28 лет идут непопулярные реформы, которые несут непопулярные, неэффективные последствия», - констатировала лидер партии.
По мнению Юлии Тимошенко, 2019 должен изменить ситуацию.
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