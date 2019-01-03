Климкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасности

"Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации".

Климкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасности
Фото: пресс-служба президента

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что избирательные участки на территории РоSSии были ликвидированы по предложению МИДа.

По его словам, главный аргумент такого решения - вопрос безопасности.

"Мы считаем, что проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно, лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие - просто опасно", - написал Климкин в колонке на "Украинской правде".

"РоSSийская пропаганда за последние годы подняла градус антиукраинских настроений в РФ до уровня истерии. Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", - пояснил министр свою точку зрения.

Верить роSSийским гарантиям безопасности Украина не может, подчеркнул он.

Министр добавил, что закрытие участков не сыграет значительной роли. Хотя украинская диаспора в РоSSии насчитывает более 2,5 млн человек, на выборах в 2014 году были зарегистрированы только 49418 избирателей, а проголосовали мене 1200 человек.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 31 декабря решила ликвидировать избирательные участки в дипломатических учреждениях на территории РоSSии, а именно - в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Украинцам в РоSSии предлагается ехать голосовать в Тбилиси, Астану или Хельсинки.


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