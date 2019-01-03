Климкин: избирательные участки в РоSSии закрыты из соображений безопасности

"Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации".

Министр иностранных дел Павел Климкин заявил, что избирательные участки на территории РоSSии были ликвидированы по предложению МИДа.

По его словам, главный аргумент такого решения - вопрос безопасности.

"Мы считаем, что проведение свободных и честных выборов на территории страны-агрессора невозможно, лишено политического и юридического смысла, а для тех, кто решит принять в них участие - просто опасно", - написал Климкин в колонке на "Украинской правде".

"РоSSийская пропаганда за последние годы подняла градус антиукраинских настроений в РФ до уровня истерии. Мы не можем гарантировать, что в день выборов не будут устроены опасные провокации. Пострадать могут и украинские избиратели, и наши сотрудники, и в конце концов сами здания дипучреждений. Кроме того, можно не сомневаться, что все, кто примут участие в голосовании, обязательно окажутся под колпаком ФСБ и рискуют в ближайшее время стать жертвами репрессий", - пояснил министр свою точку зрения.

Верить роSSийским гарантиям безопасности Украина не может, подчеркнул он.

Министр добавил, что закрытие участков не сыграет значительной роли. Хотя украинская диаспора в РоSSии насчитывает более 2,5 млн человек, на выборах в 2014 году были зарегистрированы только 49418 избирателей, а проголосовали мене 1200 человек.

Напомним, Центральная избирательная комиссия на заседании 31 декабря решила ликвидировать избирательные участки в дипломатических учреждениях на территории РоSSии, а именно - в Москве, Ростове-на-Дону, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге и Новосибирске.

Украинцам в РоSSии предлагается ехать голосовать в Тбилиси, Астану или Хельсинки.